11-те на Ботев и Черноморец (Бургас)

Ботев Пловдив среща Черноморец Бургас в четвъртата си контролна среща днес следобед. Двубоят започва в 18:30 часа на клубната база в Коматево и ще бъде излъчен НА ЖИВО в сайта Sportal.bg. Мачът е със свободен вход за фенове и журналисти. До момента момчетата на Станислав Генчев са с 3 победи от 3 мача, след като надвиха последователно Спартак (Плевен), Арда и Балкани.

Стартови състави:



БОТЕВ: 1. Християн Славков, 4. Никола Солдо, 7. Никола Илиев, 10. Асен Чандъров, 14. Карлос Алгара, 19. Димитър Тонев, 20. Тимоти Ауани, 27. Брайън Хайн, 30. Франклин Маскоте, 66. Карлос Меоти, 88. Чимези Уилямс;

ЧЕРНОМОРЕЦ: 12. Георги Аргилашки, 6. Алекс Димитров, 9. Живко Петков, 10, Красиан Колев, 11. Крис Добрев, 13. Уенисон Корея, 23. Андриан Димитров, 27. Иван Брикнер, 30. Николай Желязков, 32. Жозе Драме, 66. Георги Стайков;

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