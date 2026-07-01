Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте в 18:30 Ботев (Пловдив) срещу Черноморец (Бургас) в контролна среща
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. 11-те на Ботев и Черноморец (Бургас)

11-те на Ботев и Черноморец (Бургас)

  • 1 юли 2026 | 17:29
  • 1228
  • 0
11-те на Ботев и Черноморец (Бургас)

Ботев Пловдив среща Черноморец Бургас в четвъртата си контролна среща днес следобед. Двубоят започва в 18:30 часа на клубната база в Коматево и ще бъде излъчен НА ЖИВО в сайта Sportal.bg. Мачът е със свободен вход за фенове и журналисти. До момента момчетата на Станислав Генчев са с 3 победи от 3 мача, след като надвиха последователно Спартак (Плевен), Арда и Балкани.

Стартови състави:

БОТЕВ: 1. Християн Славков, 4. Никола Солдо, 7. Никола Илиев, 10. Асен Чандъров, 14. Карлос Алгара, 19. Димитър Тонев, 20. Тимоти Ауани, 27. Брайън Хайн, 30. Франклин Маскоте, 66. Карлос Меоти, 88. Чимези Уилямс;

ЧЕРНОМОРЕЦ: 12. Георги Аргилашки, 6. Алекс Димитров, 9. Живко Петков, 10, Красиан Колев, 11. Крис Добрев, 13. Уенисон Корея, 23. Андриан Димитров, 27. Иван Брикнер, 30. Николай Желязков, 32. Жозе Драме, 66. Георги Стайков;

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Новият испанец пристигна в София, позира с екипа на Левски

Новият испанец пристигна в София, позира с екипа на Левски

  • 1 юли 2026 | 17:28
  • 3803
  • 2
Oфициално: Лудогорец и Пер-Матиас Хьогмо се разделиха

Oфициално: Лудогорец и Пер-Матиас Хьогмо се разделиха

  • 1 юли 2026 | 16:14
  • 9187
  • 32
Борац сложи козирка на стадиона преди мача с Левски (снимка)

Борац сложи козирка на стадиона преди мача с Левски (снимка)

  • 1 юли 2026 | 16:01
  • 4940
  • 37
БФС разширява институционалните си партньорства в подкрепа на децата и младите хора

БФС разширява институционалните си партньорства в подкрепа на децата и младите хора

  • 1 юли 2026 | 15:51
  • 696
  • 0
9 години без Аян Садъков

9 години без Аян Садъков

  • 1 юли 2026 | 14:54
  • 697
  • 1
Локо (Пловдив) замина за Боровец

Локо (Пловдив) замина за Боровец

  • 1 юли 2026 | 14:37
  • 692
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Oфициално: Лудогорец и Пер-Матиас Хьогмо се разделиха

Oфициално: Лудогорец и Пер-Матиас Хьогмо се разделиха

  • 1 юли 2026 | 16:14
  • 9187
  • 32
Съставите на Англия и ДР Конго, Тухел е направил три промени

Съставите на Англия и ДР Конго, Тухел е направил три промени

  • 1 юли 2026 | 17:47
  • 979
  • 2
Клоп е отворен към възможността да поеме Германия, решават бъдещето на Нагелсман скоро

Клоп е отворен към възможността да поеме Германия, решават бъдещето на Нагелсман скоро

  • 1 юли 2026 | 13:57
  • 6046
  • 21
Новият испанец пристигна в София, позира с екипа на Левски

Новият испанец пристигна в София, позира с екипа на Левски

  • 1 юли 2026 | 17:28
  • 3803
  • 2
Ден 3 на “Уимбълдън”, Синер продължава напред

Ден 3 на “Уимбълдън”, Синер продължава напред

  • 1 юли 2026 | 13:07
  • 11960
  • 1
Ето кой срещу кого на старта на новия сезон в Sesame НБЛ

Ето кой срещу кого на старта на новия сезон в Sesame НБЛ

  • 1 юли 2026 | 13:18
  • 6562
  • 1