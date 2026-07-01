Янаки Милев се класира за втория кръг на сингъл в Скопие

Янаки Милев се класира за втория кръг на турнир по тенис на клей в Скопие (Република Северна Македония) с награден фонд 30 хиляди долара.

22-годишният българин, който е поставен под номер 7 в схемата, победи Франсиско Томас Гешвинд (Аржентина) с 6:3, 6:4 за час и 39 минути на корта.

Милев стартира с преднина от 3:0 след единствен пробив във втория гейм, а до края на частта не даде на съперника си да върне да брейка. Във втория сет и двамата загубиха по две подавания и се стигна до равенство 4:4, когато българинът проби за трети път и така си даде шанс да сервира за победата.

Във втория кръг Янаки Милев ще се изправи срещу друг аржентинец - квалификанта Валентино Конте.

В надпреварата на сингъл има още двама българи - квалификантът Никола Колячев и "щастливия губещ" Максимилиан Борисов, които ще играят респективно срещу четвъртия поставен Владислав Орлов (Украйна) и Обрад Марковски (Северна Македония).

При дуетите Радослав Шандаров и Васил Шандаров имат двубой срещу представителите на домакините Кристиян Янев и Стефан Мицов, Янаки Милев и Стефан Попович (Сърбия) ще играят срещу българина Алекс Ганчев и Саша Маес (Люксембург), a Никола Керемедчиев и Дейвид Симеонов срещу Георги Янкуловски и Дарко Колевски (Република Северна Македония).

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google