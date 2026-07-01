Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте в 18:30 Ботев (Пловдив) срещу Черноморец (Бургас) в контролна среща
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Янаки Милев се класира за втория кръг на сингъл в Скопие

Янаки Милев се класира за втория кръг на сингъл в Скопие

  • 1 юли 2026 | 17:01
  • 199
  • 0
Янаки Милев се класира за втория кръг на сингъл в Скопие

Янаки Милев се класира за втория кръг на турнир по тенис на клей в Скопие (Република Северна Македония) с награден фонд 30 хиляди долара.

22-годишният българин, който е поставен под номер 7 в схемата, победи Франсиско Томас Гешвинд (Аржентина) с 6:3, 6:4 за час и 39 минути на корта.

Милев стартира с преднина от 3:0 след единствен пробив във втория гейм, а до края на частта не даде на съперника си да върне да брейка. Във втория сет и двамата загубиха по две подавания и се стигна до равенство 4:4, когато българинът проби за трети път и така си даде шанс да сервира за победата.

Във втория кръг Янаки Милев ще се изправи срещу друг аржентинец - квалификанта Валентино Конте.

В надпреварата на сингъл има още двама българи - квалификантът Никола Колячев и "щастливия губещ" Максимилиан Борисов, които ще играят респективно срещу четвъртия поставен Владислав Орлов (Украйна) и Обрад Марковски (Северна Македония).

При дуетите Радослав Шандаров и Васил Шандаров имат двубой срещу представителите на домакините Кристиян Янев и Стефан Мицов, Янаки Милев и Стефан Попович (Сърбия) ще играят срещу българина Алекс Ганчев и Саша Маес (Люксембург), a Никола Керемедчиев и Дейвид Симеонов срещу Георги Янкуловски и Дарко Колевски (Република Северна Македония).

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Три българки записаха победи на старта на турнир в Сърбия

Три българки записаха победи на старта на турнир в Сърбия

  • 1 юли 2026 | 17:27
  • 276
  • 0
Участието на Серина в турнира на двойки на "Уимбълдън" е под въпрос

Участието на Серина в турнира на двойки на "Уимбълдън" е под въпрос

  • 1 юли 2026 | 16:39
  • 414
  • 0
Юношите на България до 14. победиха Румъния и се класираха за Световното

Юношите на България до 14. победиха Румъния и се класираха за Световното

  • 1 юли 2026 | 15:54
  • 695
  • 0
Най-тежката загуба

Най-тежката загуба

  • 1 юли 2026 | 15:43
  • 1435
  • 0
Лиа Каратанчева достигна до третия кръг в Амстелвеен

Лиа Каратанчева достигна до третия кръг в Амстелвеен

  • 1 юли 2026 | 15:15
  • 385
  • 0
Какво следва за непредсказуемата Серина

Какво следва за непредсказуемата Серина

  • 1 юли 2026 | 14:59
  • 845
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Oфициално: Лудогорец и Пер-Матиас Хьогмо се разделиха

Oфициално: Лудогорец и Пер-Матиас Хьогмо се разделиха

  • 1 юли 2026 | 16:14
  • 9125
  • 32
Съставите на Англия и ДР Конго, Тухел е направил три промени

Съставите на Англия и ДР Конго, Тухел е направил три промени

  • 1 юли 2026 | 17:47
  • 928
  • 2
Клоп е отворен към възможността да поеме Германия, решават бъдещето на Нагелсман скоро

Клоп е отворен към възможността да поеме Германия, решават бъдещето на Нагелсман скоро

  • 1 юли 2026 | 13:57
  • 6022
  • 21
Новият испанец пристигна в София, позира с екипа на Левски

Новият испанец пристигна в София, позира с екипа на Левски

  • 1 юли 2026 | 17:28
  • 3724
  • 2
Ден 3 на “Уимбълдън”, Синер на корта

Ден 3 на “Уимбълдън”, Синер на корта

  • 1 юли 2026 | 13:07
  • 11936
  • 1
Ето кой срещу кого на старта на новия сезон в Sesame НБЛ

Ето кой срещу кого на старта на новия сезон в Sesame НБЛ

  • 1 юли 2026 | 13:18
  • 6555
  • 1