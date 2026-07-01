Какво следва за непредсказуемата Серина

Серина Уилямс върна времето назад, като подари на щастливците с билети за Централния корт и на милионите зрители пред телевизионните екрани вечер, изпълнена с чиста драма на „Уимбълдън“ в мача си на завръщането във вторник вечер. 44-годишната тенисистка в крайна сметка остана без сили срещу 20-годишната Мая Джойнт, но не и преди да даде проблясък от онова, което всички са пропускали през последните четири години.

Но какво следва за 23-кратната шампионка от Големия шлем, която шокира света на тениса, когато обяви завръщането си миналия месец? Седемкратната шампионка на „Уимбълдън“ показа проблясъци от блестящото си най-добро ниво срещу Джойнт и демонстрира, че не е загубила бойния си състезателен дух, въпреки че не беше играла официален мач на сингъл от US Open през 2022 г.

Уилямс спаси мачбол и пласира първи сервис със скорост 196 км/ч, за да стигне до сетбол в драматичния тайбрек на втория сет срещу Джойнт. Това накара Централния корт да затаи дъх от възторг, докато тя вкара двубоя от първия кръг в интригуващ решителен сет, в който в крайна сметка остана без сили, въпреки че даде надежди на феновете за приказно завръщане, след като направи ранен пробив в третия сет.

Липсата на мобилност на тревата винаги щеше да бъде проблем предвид малкото ѝ игрово време, тъй като през миналия месец тя беше играла само в два мача на двойки — в Queen’s и в Берлин.

Въпреки това тя показа, че все още притежава силата в ударите си от основната линия, с която в добър ден може да наказва съперничките си.

Приключи ли „Уимбълдън“ за Серина?

Въпреки отпадането си в първия кръг на сингъл, Серина ще си партнира със сестра си Винъс на двойки — тандем, който донесе шест титли между 2000 и 2016 г. Те трябва да започнат участието си по-късно тази седмица.

Ще играе ли на US Open или в някой от турнирите в американската серия?

Серина избра да не даде пресконференция след почти двучасовия и половина двубой, който приключи около 22:00 часа във вторник вечер местно време. Вместо това тя излезе с много кратко изявление.

„Беше наистина страхотно да се върна на „Уимбълдън“. Никога не съм очаквала, че ще бъда тук. Атмосферата беше невероятна. Излизането на корта беше невероятно. Определено се насладих на това, липсваше ми и се радвах на момента повече от всичко.“

Очакваше се Уилямс може би да разкрие повече за плановете си занапред, след като сезонът на твърди кортове наближава, както и US Open следващия месец — турнир, на който тя е спечелила шест от своите 23 титли от Големия шлем.

„Уимбълдън“ ѝ даде време до последния момент да реши дали да приеме „уайлд кард“ за сингъл в тазгодишното издание на турнира. А широко се очаква, че US Open ще посрещне американката с отворени обятия, ако тя реши да продължи завръщането си на сингъл. Но вероятно ще ѝ трябва повече игрова практика дотогава и може да опита да участва в един от двата турнира от сериите "Мастърс" преди Флашинг Медоус — в Канада и в Синсинати, които се провеждат в подготовката за US Open в Ню Йорк, на живо по Sky Sports от неделя, 23 август, до неделя, 13 септември.

Вместо това Уилямс може да реши да пропусне сингъла и да участва в звездния турнир на смесени двойки преди основната надпревара във Флашинг Медоус, който дебютира миналата година.

В миналогодишното издание Ема Радукану си партнира с Карлос Алкарас, а Джак Дрейпър игра в тандем с Джесика Пегула.

По-краткият формат на сетовете и фактът, че турнирът се играе в рамките на два дни, може да се окажат идеални за Серина, докато тя продължава да изгражда физическата си форма.

Може ли да се върне в тура на пълен работен режим?

Показателно беше онова, което тя каза в краткото си изявление след поражението — че тенисът ѝ е „липсвал“. Уилямс очевидно запазва дълбока любов към спорта въпреки четирите години извън корта. Анди Мъри каза миналия месец, че „изобщо не му липсва тенисът“ и че е прегърнал новооткритата си свобода и новите си начинания, след като е поставил тялото си на изпитание, за да достигне върха в играта.

Но дали тялото на Уилямс може да издържи на тежестта на турнирите и пътуванията седмица след седмица?

Към края на кариерата си тя участваше само в турнирите от Големия шлем и в избрани други големи надпревари, тъй като успяваше да поддържа формата и нивото си между турнирите.

Ще има ли също мотивацията и решимостта да продължи да играе през цялата година, или новостта ще отмине?

Една от движещите сили зад завръщането ѝ беше желанието двете ѝ дъщери — Олимпия и Адира — да я видят отново да играе на най-голямата сцена.

„Наистина става дума за това децата да ме видят как играя“, каза тя. „Олимпия е малко по-голяма, Адира е много малка. Има такива елементи.

Също така — да си спортист е най-хубавото нещо, което можеш да бъдеш, на най-високото ниво, и да имаш възможност все още потенциално да го направиш още един последен път е някак готино и вълнуващо. Така че има и малко от това.“

Ако не тенис — какво следва?

През четирите години, които прекара извън корта, Серина далеч не седеше безучастно и не лъскаше разнообразната си колекция от трофеи. През това време тя се превърна в успешна бизнесдама, роди втората си дъщеря — Адира, която се появи на бял свят през 2023 г. — и дори направи кратка поява по време на шоуто на Кендрик Ламар на полувремето на Супербоул миналата година. Когато става дума за Серина, никога не знаеш какво да очакваш след това.

Коментар на Вики Ходжис за Sky Sports

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Снимки: Imago