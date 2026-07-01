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Oфициално: Лудогорец и Пер-Матиас Хьогмо се разделиха

  • 1 юли 2026 | 16:14
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Oфициално: Лудогорец и Пер-Матиас Хьогмо се разделиха

Ръководството на Лудогорец обяви, че Пер-Матиас Хьогмо вече не е треньор на "орлите". Двете страни се разделят по взаимно съгласие.

"ПФК Лудогорец и старши треньорът Пер-Матиас Хьогмо се разделиха по взаимно съгласие. Норвежкият специалист пое "орлите" на 21 ноември 2025 година и води отбора в 30 официални мача.

Под негово ръководство Лудогорец записа 16 победи, 6 равенства и 8 загуби. Отборът се класира за елиминационната фаза на Лига Европа след солидно представяне в основната фаза на турнира, включващо престижни победи над Селта и Ница. Хьогмо спечели Суперкупата на България , а в първенството – бронзовите медали.

"Пожелавам на клуба и на всички фенове много успехи, и всичко най-добро занапред", сподели Пер-Матиас Хьогмо.

ПФК Лудогорец благодари на Хьогмо за работата му в клуба и му пожелава успех в бъдещите предизвикателства. В момента отборът е на лагер в Банско, където провежда интензивни тренировки под ръководството на Микаел Старе", написаха от клуба.

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