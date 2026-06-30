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Официално: Ямаха сменя заводските си пилоти в MotoGP

  • 30 юни 2026 | 13:15
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Ямаха обяви днес, че пилотите на заводския отбор на японската компания в MotoGP, Фабио Куартараро и Алекс Ринс, няма да продължат сътрудничеството си с тима след края на сезон 2026.

Новината беше съобщена от компанията майка Ямаха Мотър и представлява стъпка към потвърждаването на новия състав за 2027, който се очаква да включва Хорхе Мартин и Ай Огура.

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„Ямаха Мотър обявява, че Фабио Куартараро и Алекс Ринс ще прекратят сътрудничеството си с отбора на компанията в края на сезон 2026 в MotoGP“, се казва в изявление, разпространено от производителя.

„Куартараро се присъедини към проекта на Ямаха в MotoGP през 2019 и бързо се утвърди като един от най-изключителните таланти в спорта. Времето му в Ямаха беше белязано от 11 победи, 32 подиума и, като най-голямо постижение, спечелването на световната титла в MotoGP през 2021 г.“

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По-рано тази година motorsport.com съобщи, че французинът ще се присъедини към заводския отбор на Хонда от следващия сезон с двугодишен договор.

„Ринс се присъедини към отбора на Ямаха в MotoGP през 2024, като донесе огромен опит и доказана способност да печели. През цялото си време с Ямаха той допринесе със своя опит и решителност, подпомагайки развитието на мотоциклета и засилвайки цялостното представяне на отбора“, добавиха от производителя.

За разлика от французина, 30-годишният испански пилот няма ясно бъдеще и всичко изглежда показва, че той няма да остане в MotoGP през следващата година – въпреки че има 18 победи в кариерата си, шест от които в Кралския клас.

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След официалното потвърждение за напускането на Куартараро и Ринс, сега остава само японският производител да обяви официално привличането на Мартин и Огура.

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Снимки: Gettyimages

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