Селекционерът на Египет разясни положението със Салах

Селекционерът на египетския национален отбор Хосам Хасан заяви, че Мохамед Салах ще бъде прегледан, след като капитанът сам е поискал да бъде сменен по време на равенството 1:1 с Иран на Световното първенство, което остави здравословното му състояние под въпрос преди елиминационната фаза в турнира. Нападателят изглеждаше видимо разочарован, когато напусна игра само 12 минути след началото на второто полувреме. Хасан каза, че е твърде рано да се определи проблема, който поне първоначално не изглеждаше сериозен. "Той сам поиска да излезе. Ако играч пожелае да бъде сменен, това означава, че е усетил нещо. Ще се уверим какъв е проблемът. Ще го прегледаме", заяви треньорът пред медиите.

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Специалистът няма притеснения около здравословното състояние на футболистите в тима, включително и на Салах. "Имам египетски играчи, които заслужават гласуваното им доверие. Те са като истински войници. Не се притеснявам за липсващите играчи. Имам пълно доверие във всеки един в този състав. Ако се тревожех всеки път, когато имаме контузия, тогава нямаше да съм годен да треньор на националния отбор. Ще се подготвим, работейки усилено върху това, което ни предстои в близко бъдеще", каза още Хосам Хасан.

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Снимки: Gettyimages