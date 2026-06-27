Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО: МОНДИАЛ 2026, ХЪРВАТИЯ - ГАНА
  1. Световно първенство
  2. Иран
  3. Златан Ибрахимович: Откраднаха мечтата на една нация

Златан Ибрахимович: Откраднаха мечтата на една нация

  • 27 юни 2026 | 23:34
  • 1072
  • 3

Златан Ибрахимович изрази възмущението си от решението на ВАР да отмени в добавеното време гол на Шоджа Хализадех при равенството (1:1) между Иран и Египет, резултат, който отстрани иранския национален отбор от осминафиналите на Световното първенство през 2026 г.

Като коментатор на FOX Sports, бившият шведски нападател заяви, че „точно затова хората губят вяра във ВАР“, защитавайки тезата, че технологията е създадена да коригира явни грешки, но „продължава да генерира още по-големи противоречия на най-голямата футболна сцена“.

Ибрахимович добави, че не разбира решението на съдийския екип. „Гледах повторението отново и отново и все още не разбирам как е възможно да се отсъди засада. Ако ще отменяте гол, който може да реши съдбата на една нация на Световно първенство, трябва да сте 100% сигурни, а не да гадаете зад екран“, критикува той.

Шведът изрази съжаление и за въздействието на решението върху иранските фенове. „Милиони иранци празнуваха това, което смятаха за исторически момент, само за да видят как група съдии го отменят за секунди. Те не отмениха просто гол, те откраднаха мечтата на една нация“, посочи той.

Ибрахимович поиска отговорност от съдийския екип, като заяви, че „съдията и служителите на ВАР трябва да отговарят за подобни решения“.

Бившият футболист заключи, че „това не е справедливост, а некомпетентност. Футболът заслужава по-добро, играчите заслужават по-добро и преди всичко феновете заслужават много по-добро“.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Хърватия 0:0 Гана, начало на мача (гледайте на живо)

Хърватия 0:0 Гана, начало на мача (гледайте на живо)

  • 28 юни 2026 | 00:03
  • 1808
  • 7
Панама 0:0 Англия

Панама 0:0 Англия

  • 28 юни 2026 | 00:01
  • 2498
  • 18
Станаха ясни контузиите на Уилямс и Пино, има шанс за двамата да играят отново

Станаха ясни контузиите на Уилямс и Пино, има шанс за двамата да играят отново

  • 27 юни 2026 | 22:47
  • 554
  • 1
Уругвайската федерация с първо "наказание" за играчите на Биелса

Уругвайската федерация с първо "наказание" за играчите на Биелса

  • 27 юни 2026 | 22:22
  • 2104
  • 1
Резаеян от Иран: Не знам какво направи нашият народ, за да заслужи това

Резаеян от Иран: Не знам какво направи нашият народ, за да заслужи това

  • 27 юни 2026 | 22:18
  • 1492
  • 4
Асистентите на Ираола напуснаха Борнемут и всеки момент ще подпишат с Ливърпул

Асистентите на Ираола напуснаха Борнемут и всеки момент ще подпишат с Ливърпул

  • 27 юни 2026 | 21:55
  • 1163
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Панама 0:0 Англия

Панама 0:0 Англия

  • 28 юни 2026 | 00:01
  • 2498
  • 18
Хърватия 0:0 Гана, начало на мача (гледайте на живо)

Хърватия 0:0 Гана, начало на мача (гледайте на живо)

  • 28 юни 2026 | 00:03
  • 1808
  • 7
България измъкна драматична победа над Канада в Лигата на нациите

България измъкна драматична победа над Канада в Лигата на нациите

  • 27 юни 2026 | 20:11
  • 82205
  • 156
Евертон Бала спаси Левски от загуба срещу Ботев (Враца)

Евертон Бала спаси Левски от загуба срещу Ботев (Враца)

  • 27 юни 2026 | 20:27
  • 58915
  • 301
Ботев (Пд) се справи без проблем с косовари в дебюта на Миланов, Наумов хвана дузпа

Ботев (Пд) се справи без проблем с косовари в дебюта на Миланов, Наумов хвана дузпа

  • 27 юни 2026 | 21:52
  • 26895
  • 9
Хулио Веласкес: Още една тренировка! Клубът прави всичко възможно, за да попълни състава

Хулио Веласкес: Още една тренировка! Клубът прави всичко възможно, за да попълни състава

  • 27 юни 2026 | 20:49
  • 8605
  • 30