Златан Ибрахимович: Откраднаха мечтата на една нация

Златан Ибрахимович изрази възмущението си от решението на ВАР да отмени в добавеното време гол на Шоджа Хализадех при равенството (1:1) между Иран и Египет, резултат, който отстрани иранския национален отбор от осминафиналите на Световното първенство през 2026 г.

Като коментатор на FOX Sports, бившият шведски нападател заяви, че „точно затова хората губят вяра във ВАР“, защитавайки тезата, че технологията е създадена да коригира явни грешки, но „продължава да генерира още по-големи противоречия на най-голямата футболна сцена“.

Ибрахимович добави, че не разбира решението на съдийския екип. „Гледах повторението отново и отново и все още не разбирам как е възможно да се отсъди засада. Ако ще отменяте гол, който може да реши съдбата на една нация на Световно първенство, трябва да сте 100% сигурни, а не да гадаете зад екран“, критикува той.

Шведът изрази съжаление и за въздействието на решението върху иранските фенове. „Милиони иранци празнуваха това, което смятаха за исторически момент, само за да видят как група съдии го отменят за секунди. Те не отмениха просто гол, те откраднаха мечтата на една нация“, посочи той.

Ибрахимович поиска отговорност от съдийския екип, като заяви, че „съдията и служителите на ВАР трябва да отговарят за подобни решения“.

Бившият футболист заключи, че „това не е справедливост, а некомпетентност. Футболът заслужава по-добро, играчите заслужават по-добро и преди всичко феновете заслужават много по-добро“.

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