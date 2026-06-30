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  3. Емерс Фае: В такива мачове изходът се определя от малките детайли

Емерс Фае: В такива мачове изходът се определя от малките детайли

  • 30 юни 2026 | 23:38
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Селекционерът на националния отбор на Кот д'Ивоар Емерс Фае коментира загубата с 1:2 от Норвегия на 1/16-финалите от Световното първенство.

„Такъв е футболът. Трябва да реализираш положенията си. За съжаление, в края допуснахме този гол. Играчите дадоха всичко от себе си и се бориха до самия край. Срещу нас имахме достоен отбор, който се защитаваше много надеждно до последния съдийски сигнал“, заяви Фае.

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„Това е футбол на най-високо ниво, където всичко се решава от детайлите. Изходът на такива мачове се определя от съвсем малки нюанси. За всички нас това беше първо световно първенство. Научихме много, станахме по-силни и със сигурност ще се върнем“, добави той.

„Дадохме всичко, на което сме способни, и направихме всичко възможно до самия край. Днес това не се оказа достатъчно, но ще продължим да вървим напред“, завърши Фае.

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Снимки: Gettyimages

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