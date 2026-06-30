Емерс Фае: В такива мачове изходът се определя от малките детайли

Селекционерът на националния отбор на Кот д'Ивоар Емерс Фае коментира загубата с 1:2 от Норвегия на 1/16-финалите от Световното първенство.

„Такъв е футболът. Трябва да реализираш положенията си. За съжаление, в края допуснахме този гол. Играчите дадоха всичко от себе си и се бориха до самия край. Срещу нас имахме достоен отбор, който се защитаваше много надеждно до последния съдийски сигнал“, заяви Фае.

Холанд огорчи Кот д’Ивоар с късен гол и уреди сблъсък между Норвегия и Бразилия

„Това е футбол на най-високо ниво, където всичко се решава от детайлите. Изходът на такива мачове се определя от съвсем малки нюанси. За всички нас това беше първо световно първенство. Научихме много, станахме по-силни и със сигурност ще се върнем“, добави той.

„Дадохме всичко, на което сме способни, и направихме всичко възможно до самия край. Днес това не се оказа достатъчно, но ще продължим да вървим напред“, завърши Фае.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages