Италиански национал: Не мога да гледам мачовете от Световното, боли ме

Италианският национал Джанлука Манчини призна, че не може да се принуди да гледа Световното първенство, описвайки третото поредно отсъствие на родината ми турнира като болка, която остава твърде сериозна, за да се изправи срещу нея, дори като зрител. Централният защитник на Рома беше откровен в интервю за Sky Sport за това колко дълбоко го е засегнал провалът в квалификациите.

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„Мога да говоря като футболист, който не се класира за Световното първенство“, заяви Манчини. „Боля ме. Не гледам мачовете, не мога. Гледам акцентите, но не и пълните мачове. Боли ме да не съм там“, продължи той. „Ако не сме се класирали три пъти, това не е само проблем на младите играчи, младежките сектори и треньорите. Всичко е по-голямо от това. Надяваме се да разрешим проблемите през следващите години“, каза още Джанлука Манчини.

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