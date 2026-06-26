Има сделка! Милан чупи рекорд с първия трансфер при Аморим

Милан постигна споразумение за привличането на нападателя на Пари Сен Жермен и португалския национален отбор Гонсало Рамош срещу рекордна за клуба сума, която ще е над 50 млн. евро, съобщава “Ню Йорк Таймс”. Според други медии става дума за от порядъка на 53-55 млн. евро

Трансферът е ясен знак за амбициите на Милан и е най-скъпият в Серия А от 2019 г. насам, когато Интер взе Ромелу Лукаку от Манчестър Юнайтед за въпросните 74 милиона евро. Сделката надминава рекордната сума, платена от Милан в историята - на Лил за Рафаел Леао през 2019 г - близо 50 млн. евро.

Милан успя да се пребори с конкуренцията на няколко от водещите европейски клубове за подписа на 25-годишния Рамош, като ключова роля изиграха добрите отношения между собственика на клуба Джери Кардинале и президента на ПСЖ Насер Ал-Хелайфи.

Рамош ще бъде първото ново попълнение в ерата на Рубен Аморим в Милан. Новият треньор познава играча лично и именно Рамош е бил неговият предпочитан избор за проблемния пост на централен нападател в отбора. Желанието на самия футболист да играе под ръководството на бившия наставник на Манчестър Юнайтед също е допринесло за бързото протичане на преговорите.

Рамош е преминал медицинските прегледи, докато е на лагер с националния отбор на Португалия във Флорида за Световното първенство. Там той се подготвя за последния мач на страната си от груповата фаза срещу Колумбия в Маями.

До момента той има едно участие в турнира, като влезе в игра в заключителните минути на първия мач срещу ДР Конго на 17 юни, завършил наравно.

Новината идва в деня, в който Милан обяви и новия си изпълнителен директор Масимо Калвели като част от цялостното преструктуриране на ръководството на клуба това лято.

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