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Милан се договори с още един португалски национал

  • 28 юни 2026 | 13:28
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След като уреди трансфера на нападателя на Пари Сен Жермен Гонсало Рамош, Милан може да зарадва новия си наставник Рубен Аморим с още един португалски национал.

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Според Николо Скира “росонерите” вече са се споразумели със защитника на Бенфика Антонио Силва за петгодишен договор. Така оттам вече подготвят своята оферта към неговия клуб, а според “Гадзета дело спорт” цената на 22-годишния играч е 20 млн. евро предвид това, че контрактът му ще изтече през следващото лято.

През изминалия сезон Силва изигра 41 мача с един гол и една асистенция за Бенфика във всички турнири, като в няколко срещи дори носеше капитанската лента на тима. Освен това централният бранител има 20 двубоя за Португалия, но не получи повиквателна за Мондиал 2026.

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Снимки: Gettyimages

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