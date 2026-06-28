Милан се договори с още един португалски национал

След като уреди трансфера на нападателя на Пари Сен Жермен Гонсало Рамош, Милан може да зарадва новия си наставник Рубен Аморим с още един португалски национал.

Има сделка! Милан чупи рекорд с първия трансфер при Аморим

Според Николо Скира “росонерите” вече са се споразумели със защитника на Бенфика Антонио Силва за петгодишен договор. Така оттам вече подготвят своята оферта към неговия клуб, а според “Гадзета дело спорт” цената на 22-годишния играч е 20 млн. евро предвид това, че контрактът му ще изтече през следващото лято.

Milan have agreed personal terms with Benfica defender Antonio Silva for a contract until June 2031. They are now ready to submit a bid to Benfica



[@NicoSchira] pic.twitter.com/g2Wso5TvCY — Milan Eye (@MilanEye) June 28, 2026

През изминалия сезон Силва изигра 41 мача с един гол и една асистенция за Бенфика във всички турнири, като в няколко срещи дори носеше капитанската лента на тима. Освен това централният бранител има 20 двубоя за Португалия, но не получи повиквателна за Мондиал 2026.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages