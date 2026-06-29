Марк Маркес поведе призивите за промени в зоните за сигурност на "Ассен"

Марк Маркес настоява за промени в зоните с чакъл на пистата „Ассен“ след няколко плашещи инцидента по време на Гран При на Нидерландия в MotoGP.

Въпреки че състезанието в Нидерландия беше едно от най-наситените с екшън през сезон 2026 в MotoGP, уикендът беше белязан и от няколко сериозни инцидента. Най-значимият от тях беше този с Фермин Алдегер, който беше изваден от състезания до края на лятото след счупване на прешлен по време на тренировката. В неделя пък Марко Бедзеки беше откаран в болница след високоскоростно падане във втората обиколка.

A 4th gear crash for Bez while he was trying to chase @marcmarquez93 ❌



He’s conscious and will go to the Groningen hospital for further checkups. Updates to follow 🏥#DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/kXdUsJAEyc — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 28, 2026

И в двата случая пилотите се претъркаляха многократно през чакъла, преди да спрат окончателно. Маркес, който също претърпя лек инцидент на завой 16 в първата свободна тренировка, подходи предпазливо към уикенда в Ассен, съзнавайки, че всяка грешка може да доведе до нов дълъг период извън пистата.

След неделното състезание заводският пилот на Дукати отново изрази притесненията си относно безопасността на пистата, като заяви, че трябва да се направи повече, за да се предотврати изхвърлянето на пилотите във въздуха при висока скорост.

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„Ассен“ е много хубава писта - каза световният шампион. - Вече го казах миналата година и ще продължа да го казвам и тази, защото трябва да направят нещо със зоните за сигурност. Всеки пилот, който попадне в чакъла с висока скорост, буквално излита. Не знам какво трябва да се направи, но в петък видяхме как Фермин се контузи. Беше нормално падане, но когато влезе в чакъла, се превъртя. Днес Бедзеки започна да се преобръща, след като попадна в чакъла, така че те трябва да разберат какво е нужно да направят."

Бедзеки загуби контрол над предницата на своята Априлия на завой 15, докато преследваше Маркес за третото място. Навлизайки с твърде висока скорост в бързия ляв завой, италианецът се претърколи през чакъла, спирайки малко преди бариерите на входа за пит-лейна.

Доскорошният лидер в шампионата беше откаран в болница за допълнителни прегледи, но в крайна сметка беше изписан, след като скенерите потвърдиха, че няма контузии. Лука Марини от Хонда заяви, че последствията от инцидента са можели да бъдат много по-сериозни и призова организаторите да разширят зоната за сигурност на завой 15.

Straight to Q2 despite a huge tumble towards the end of Practice 💥😅@88jorgemartin #DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/euSTPSdeuI — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 26, 2026

„Мисля, че имаше голям късмет, че не се удари в стената. Беше голям късметлия и се надявам да е добре и да се възстанови бързо за „Заксенринг“. Но със сигурност ще обсъдим тази зона за сигурност, защото можем да я подобрим. Със сегашните мотори скоростта в завоите е невероятна. И ако паднеш там, може би няма достатъчно място, защото видяхте, че той се преобръщаше в чакъла. Проблемът е, че слагаш чакъл, но започваш да се преобръщаш много. Може би просто трябва повече пространство, дори с малко трева, както видяхме при инцидента с [Хорхе] Мартин на завой 12 [в тренировката]. Без чакъл, със сухата трева, беше перфектно.



„[Мартин] не подскочи, не се преобърна като Алдегер. Алдегер падна много бавно, но започна да подскача в чакъла. Защото в крайна сметка, когато паднеш тук, никога не си бавен. Винаги влизаш в чакъла супер бързо. Така че ще говорим с комисията по безопасност и ще се опитаме да го подобрим, защото и стената не беше на добро място. Но и на завой 7 видяхме, че не е на добра позиция. Това е нещо, което можем да подобрим.“

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Снимки: Gettyimages