Мялби почти отказа Линкълн Ред Импс с класика в първия мач

Шведският Мялби победи с 3:0 гибралтарския Линкълн Ред Импс в първия мач от втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Домакините решиха всичко още през първото полувреме, когато паднаха и трите попадения в срещата.

Резултатът бе открит в 18-ата минута. Аки Самуелсен получи топката и с точен, диагонален удар по земя я прати в далечния ъгъл на вратата.

В 24-тата минута Мялби удвои преднината си. След многоходова комбинация, която разсече защитата на гостите, Аки Самуелсен бе изведен сам срещу вратаря и отбеляза хладнокръвно за 2:0.

Третият гол падна в 32-рата минута. Вилиам Гранат центрира от аутлинията, а нападателят Якоб Бергстрьом засече топката около точката за изпълнение на дузпа и я прати в мрежата.

Резултатът в мача можеше да бъде и по-изразителен. В 66-ата минута домакините пропуснаха дузпа, с което Самуелсен изпусна и шанса да оформи своя хеттрик в двубоя.

След чистата победа с три гола аванс Мялби влиза като абсолютен фаворит за крайния успех преди реванша. Ответният мач ще се изиграе в Гибралтар на 28 юли 2026 г.

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