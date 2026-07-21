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Три мача от Лигата на конференциите днес

  • 21 юли 2026 | 08:02
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Три мача от Лигата на конференциите днес

Борбата в Лигата на конференциите навлиза в решителна фаза с първите двубои от втория предварителен кръг, където отборите нямат право на грешна стъпка в битката за групите.

Шведският ИФК Гьотеборг се завръща на европейската сцена с домакинство на естонския Левадия (Талин) в интригуващ северен сблъсък, където домакините ще търсят задължителен аванс, въпреки колебливата си форма напоследък.

В същото време малтийският Флориана приема косовския Дрита на своя стадион „Сентениъри“ в Та' Кали, като домакините влизат се надяват на успех преди тежкото гостуване на Балканите.

Люксембургският Бисен излиза пред своя публика срещу унгарския Дьор, като гостите са сочени за лек фаворит, но коравият стил на домакините у дома може да се окаже сериозна пречка пред унгарските амбиции.

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