Валентин Николов: Искаме Миньор да функционира професионално, енергията и любовта на публиката са най-големият мотор

Новият председател на Управителния съвет на Миньор Перник Валентин Николов пое ръководството на клуба в изключително тежък момент след изпадането от професионалния футбол. Малко след встъпването му в длъжност Румен Трифонов бе избран за старши треньор на отбора. Друго от нещата, за които той спомогна е мащабната инициатива „Всички за Перник“, която обедини местните спортни клубове и загатна за амбициозното бъдеще на „чуковете“.

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Николов е категоричен, че клубът трябва да загърби миналото и да се фокусира изцяло върху изграждането на нова, изчистена структура.

„Идеята, по която сме тръгнали, е да съумеем да структурираме Миньор по начин, по който той да функционира по един професионален път“, заяви новият силен човек при „жълто-черните“.

Ръководството поставя сериозен акцент върху дългосрочното развитие и детско-юношеската школа, като целта е тя да ражда качествени местни кадри. В момента около 70% от футболистите в представителния тим са от град Перник, което дава отличен старт на новия проект. Николов не крие, че голямата цел пред отбора остава завръщането в професионалния футбол:

"Миньор няма друг път, освен да върви нагоре. Само по себе си това означава, че ние трябва да се изкачим в Б група.“

Финансовото състояние на клуба е стабилно благодарение на подкрепата от страна на местната власт, което ще осигури необходимото спокойствие за работа в Трета лига. Николов изрази огромната си признателност към градоначалника за ангажираността му към спорта.

„Тук е мястото да вмъкна и кмета на град Перник Станислав Владимиров, на когото благодаря от сърце – един изключително отдаден и почтен човек с голямо сърце“, подчерта председателят на УС.

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Най-голямото предимство на Миньор обаче остава неговата вярна и темпераментна фенска маса, която демонстрира преданост във всеки мач на "чуковете". Новият шеф изтъкна, че именно привържениците са основната му мотивация да се захване с тази тежка задача.

„Освен пернишкото сърце, ние имаме и една прекрасна публика. Тази тяхна енергия, тази тяхна любов е най-големият мотор лично на мен да върша тази работа“, сподели емоционално Николов.

Въпреки че предстои много работа по подобряването на материалната база и клубната инфраструктура, новото ръководство гледа с оптимизъм напред. Окомплектоването на състава вече е пред финал, а предстоящите контролни срещи и официални мачове ще покажат дали „чуковете“ са готови за новия сезон.

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