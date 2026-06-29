Футболният клуб събра всички спортове и отбори на Миньор за старта на подготовката си

Футболистите на Миньор (Перник) проведоха първата си официална тренировка за предстоящия сезон 2026/2027 в Югозападната Трета лига. Преди началото на заниманието отец Людмил отслужи традиционен водосвет за здраве и успехи, на който присъстваха привърженици, ръководители и състезатели от всички клубове с марката „Миньор“.

Отборът стартира подготовката си под ръководството на новия старши треньор Румен Трифонов. В неговия щаб като асистент влиза Радослав Джугандов, който до момента бе в Пирин (Гоце Делчев). Ръководството продължава активни преговори за назначаването на треньор на вратарите, като се очаква окончателното решение да бъде обявено в следващите дни.

Румен Трифонов: Имам страхотни спомени с Миньор, искам футболистите да дават най-доброто от себе си

Оперативното управление на клуба също е с нова структура, след като Валентин Николов пое поста председател на Управителния съвет на ФК Миньор. Новият ръководител поставя като основни приоритети в дългосрочната стратегия изграждането на стабилна клубна структура, подобряването на организационния имидж, мащабното развитие на детско-юношеската школа и постепенното налагане на собствени кадри в представителния мъжки състав.

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