Официално: Дунав и Чиликов се разделят - ето кой взел решението

ФК Дунав Русе съобщава на своите привърженици и спортната общественост, че пътищата на клуба и старши треньора Георги Чиликов се разделят след края на сезон 2025/2026.Георги Чиликов бе назначен начело на отбора на 11 септември 2024 г. За този период той ръководи състава в общо 63 мача, в които тимът записа 33 победи, 20 равенства и 10 загуби. Под негово ръководство бе изпълнена поставената основна цел пред отбора - спечелването на шампионската титла във Втора лига и влизането в елита.

Специалистът сам взе решение да не продължи работата си начело на отбора след края на сезона и да потърси други пътища за своето развитие. Ръководството на Дунав му благодари за свършената работа и постигнатите спортни резултати.Клубът работи интензивно по стратегията и селекцията за предстоящото завръщане в Първа лига. Името на новия старши-треньор на „драконите“ ще бъде обявено официално в най-скоро време.