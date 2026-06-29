Румен Трифонов: Имам страхотни спомени с Миньор, искам футболистите да дават най-доброто от себе си

Футболистите на Миньор (Перник) стартираха официално подготовка за предстоящия сезон 2026/2027 в Трета Югозападна лига. Новият старши треньор на „чуковете“ Румен Трифонов ще работи в екип с досегашния наставник на Пирин (Гоце Делчев) Радослав Джугандов, като треньорският щаб предстои да бъде окончателно окомплектован в близките дни.

„В момента разговарям и водя преговори с треньори на вратарите, като в рамките на един-два дни и това ще стане ясно. Окомплектоването на треньорския щаб го оставих за последно“, обяви Трифонов.

Специалистът сподели, че не се е колебал изобщо, когато е получил предложението да застане начело на перничани, тъй като в състезателната си кариера е носил жълто-черния екип.

„Тук имам много хубави спомени, тук ми минаха три много хубави години от живота. Не крия, че този клуб ми е на сърцето, това е клубът, който ми е помогнал в кариерата, и въобще не се замислих, когато получих поканата“, коментира наставникът.

Той бе категоричен, че с новите попълнения и футболистите, които са съгласни да останат, ще бъде изграден изключително боеспособен състав и силен колектив. Трифонов определи като сериозно предизвикателство работата с изцяло нов състав, но подчерта, че голямото име на Миньор винаги задължава да се преследва единствено победата.

„Само аз знам какво ми костваше и колко разговори съм провел с играчи. Вземете под внимание, че и Трета лига не е толкова привлекателна за младите играчи, които имат желанието да се доказват, но дори и за по-опитните. Някак успях да убедя по-младите футболисти, че Миньор им дава шанс и трамплин за напред в кариерата им, защото оттук винаги са излизали добри кадри“, разкри Румен Трифонов.

Футболният клуб събра всички спортове и отбори на Миньор за старта на подготовката си

На въпросът какво очаква и иска да вижда от своите възпитаници през сезона, Трифонов сподели, че иска да идват на стадиона с огромно желание за работа, да изпитват истинско удоволствие от тренировъчния процес и винаги да дават най-доброто от себе си на терена.

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