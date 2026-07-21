Ливърпул също се интересува от героя на Испания

Ливърпул проявява интерес към нападателя на Барселона Феран Торес, който донесе победата на Испания над Аржентина във финала на току-що приключилото Световно първенство. Според "Екип" мърсисайдци могат да влязат в трансферна битка с Пари Сен Жермен, който от известно време е свързван с испанеца.

Преди Мондиал 2026 изглеждаше сигурно, че Барселона ще продаде Феран Торес, чийто договор изтича следващото лято. След доброто представяне на бившия играч на Манчестър Сити и повишения интерес ръководството на каталунците обаче планира среща с играча и неговите представители през следващата седмица. Барселона ще предложи нов договор на Торес, което ще увеличи автоматично и цената му. Споразумението обаче трябва да влезе в сила през септември заради ограничението на тавана на заплатите в клуба.

Още преди време бе разкрито, че в договора между Барселона и Манчестър Сити има клауза, която гласи, че каталунците трябва да платят допълнителни 8 милиона евро на “гражданите” при удължаването на контракта на Торес. Така общата сума за неговия трансфер може да достигне 73 милиона евро.

Барселона все още не може да привлече голямата си цел за върха на атаката - Хулиан Алварес, и клубът все още няма заместник на Роберт Левандовски, така че на "Камп Ноу" все повече се замислят дали да не задържат Торес. Каквото и да се случи обаче, цената на нападателя ще се увеличи значително в сравнение със ситуацията отпреди Мондиал 2026.

🥇 | @Tanziloic: Liverpool have expressed an interest in signing Barcelona forward Ferran Torres. pic.twitter.com/y7hUSRCvwE — Anfield Edition | æ (@AnfieldEdition) July 20, 2026

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