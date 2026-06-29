Спартак (Варна) обяви нов начин на организация при домакинските мачове

Спартак (Варна) обяви нов начин на организация в деня на домакинските мачове през предстоящия сезон. Стандартните билети ще са на цена 10 евро до деня преди мача, в деня на мача цената ще е 12 евро. По този начин от клуба целят да се избегнат струпванията и забавянията, които се получаваха досега, тъй като голяма част от феновете купуваха билетите си точно преди съдийския сигнал. Скоро “соколите” ще пуснат в продажба и абонаментните карти.

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Ето какво пишат от Спартак:

БИЛЕТИ ЗА ДОМАКИНСКИТЕ СРЕЩИ НА ФК „СПАРТАК“ ВАРНА – СЕЗОН 2026/27

Уважаеми привърженици,

Новият сезон носи и нов начин на организация в деня на мача. С въвеждането на този модел ще подобрим значително организацията на пропускателния режим и отчетността на билетите. Това ще позволи по-бързо преминаване през входовете, по-добър контрол на достъпа и по-ефективно обслужване на всички привърженици в деня на мача.

Досега голяма част от билетите се закупуваха непосредствено преди първия съдийски сигнал, което водеше до струпвания, забавяне на влизането и затруднен пропускателен режим на стадиона. Затова насърчаваме предварителното закупуване на билети чрез по-изгодна цена.

Физическа предварителна продажба на билети (до деня преди мача):

Стандартен билет – 10 €

Пенсионерски билет – 5 €

Ученически билет (от 13.99 г.) – 5 €

Безплатен вход до 13.99

Продажба на билети в деня на мача

Стандартен билет – 12 €

Пенсионерските и ученическите билети ще се предлагат само чрез предварителна физическа продажба, след представяне на документ, удостоверяващ правото на съответното ценово намаление.

В деня на мача такива билети няма да се продават.

Билети без промяна в цената

VIP билет – 30 €

Стандартен билет онлайн – 12 €

С предварителната физическа покупка на стандартен билет спестявате близо 17%, избягвате чакането пред касите и допринасяте за по-бързото и спокойно влизане на стадиона.

Целта на тази промяна е да осигурим по-добра организация и по-бърз достъп до стадиона, като същевременно насърчим предварителното закупуване на билети с по-ниска цена.

А това е само началото… Съвсем скоро ще представим абонаментните карти за сезон 2026/27. Тази година сме подготвили нещо различно – защото вярваме, че подкрепата заслужава да бъде видима.

Очаквайте скоро.

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