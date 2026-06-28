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Гьоко доволен от новите играчи

  • 28 юни 2026 | 09:06
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Гьоко доволен от новите играчи

В първата приятелска среща от предсезонната подготовка Спартак (Варна), по различни причини, не успя да използва услугите на Георг Стояновски и Бубакар Хане. Треньорът на "соколите" Гьоко Хаджиевски остана доволен от новите попълнения в отбора след равенството срещу Дунав (Русе).

"Ако сравним този мач срещу Дунав (Русе) и онзи през миналата срещу същия съперник, ще видим, че имаме по-добро качество. Представихме новите футболисти. На този етап съм доволен от всички, от желанието и старанието както на новите, така и на тези, които играха през миналия сезон. Имаме играчи, които за първи път ще играят в първенството.

Спартак (Варна) изпусна Дунав в контрола
Спартак (Варна) изпусна Дунав в контрола

Да, публиката свикна да гледа Шанде по фланга, но мога да ви кажа, че Анхел Гомес също стои много добре, има качества, а заедно с Жота Лопес и Томаш Силва могат да направят още хубави неща за отбора и да бъдат опасни. Мисля , че имаме добра конкуренция на всеки пост. Играчите, които са на пробен период при нас, също ми харесаха - нидерландецът Джоуи Шипоуки и бразилецът Буя Мейя. Ще ги тестваме и в другите срещи", каза Гьоко.

Пламен Трендафилов

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