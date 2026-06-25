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Акоста: За мен ще е чест да бъда в един отбор с Марк

  • 25 юни 2026 | 15:32
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Педро Акоста коментира за първи път публично предстоящия му трансфер в отбора на Дукати в MotoGP, който беше обявен официално във вчерашния ден.

Младият испанец ще напусне редиците на КТМ, за да премине в заводския екип на Дукати, където ще си партнира със световния шампион Марк Маркес. А преди началото на уикенда за Гран При на Нидерландия в Ассен Акоста говори за трансфера си и каза, че за него ще бъде чест да е съотборник с Маркес.

Официално: Педро Акоста сменя Франческо Баная в Дукати
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„Много се радвам от новината. Много се радвам, че се присъединявам към този отбор, като знам колко много постигна той през последните години, колко доминираха в 1000-кубиковата ера. Но за момента моят фокус е върху КТМ, има още много цели за постигане, като да спечеля първата ми победа, да доближа КТМ до топ 3 в шампионата, има още много останали цели за изпълняване.

„Както казах, наистина съм доволен от трансфера, но все още съм фокусиран върху КТМ. Сезонът е все още дълъг, ще си говорим за Дукати през декември.

„Да съм съотборник с Марк ще бъде най-голямото предизвикателство в моята кариера. Както казах и преди време, за мен ще е чест да бъда в един отбор с него. Ще се опитам да науча възможно най-много. Той, може би, наближава края на своята кариера, докато аз все още съм в началото на моята, затова си мисля, че за мен това ще бъде добра възможност да стана по-добър пилот и да попия от неговия опит“, заяви Акоста.

Програма на уикенда за Гран При на Нидерландия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Нидерландия в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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