Акоста: За мен ще е чест да бъда в един отбор с Марк

Педро Акоста коментира за първи път публично предстоящия му трансфер в отбора на Дукати в MotoGP, който беше обявен официално във вчерашния ден.

Every move is a calculated risk, no margin for error🎮

Game is over❌

@37pedroacosta survives the final showdown💥

Welcome on board Pedro! 🦈



In 2027, the Spanish rider will join the #DucatiLenovoTeam with a 2-year contract 🔴

#ForzaDucati pic.twitter.com/Odgu3sHLpp — Ducati Corse (@ducaticorse) June 24, 2026

Младият испанец ще напусне редиците на КТМ, за да премине в заводския екип на Дукати, където ще си партнира със световния шампион Марк Маркес. А преди началото на уикенда за Гран При на Нидерландия в Ассен Акоста говори за трансфера си и каза, че за него ще бъде чест да е съотборник с Маркес.

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„Много се радвам от новината. Много се радвам, че се присъединявам към този отбор, като знам колко много постигна той през последните години, колко доминираха в 1000-кубиковата ера. Но за момента моят фокус е върху КТМ, има още много цели за постигане, като да спечеля първата ми победа, да доближа КТМ до топ 3 в шампионата, има още много останали цели за изпълняване.



„Както казах, наистина съм доволен от трансфера, но все още съм фокусиран върху КТМ. Сезонът е все още дълъг, ще си говорим за Дукати през декември.



„Да съм съотборник с Марк ще бъде най-голямото предизвикателство в моята кариера. Както казах и преди време, за мен ще е чест да бъда в един отбор с него. Ще се опитам да науча възможно най-много. Той, може би, наближава края на своята кариера, докато аз все още съм в началото на моята, затова си мисля, че за мен това ще бъде добра възможност да стана по-добър пилот и да попия от неговия опит“, заяви Акоста.

Програма на уикенда за Гран При на Нидерландия в MotoGP

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Снимки: Gettyimages