Менди пропусна още една тренировка на Сенегал

Националният отбор на Сенегал проведе тренировка в неделя следобед, продължавайки подготовката си за предстоящия мач от 1/16-финалите на Световното първенство по футбол срещу Белгия в сряда.

В заниманието се включиха всички налични футболисти с изключение на титулярния вратар Едуард Менди. Той получи контузия в коляното по време на предишния двубой на Сенегал срещу Норвегия. Менди преминава допълнителни медицински прегледи, които ще установят дали ще бъде готов за игра, или участието му на турнира е приключило.

В негово отсъствие вратарят Мори Диау продължи да тренира с отбора и се очаква именно той да започне като титуляр в мача срещу Белгия в сряда.

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