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Мондиал 2026: Южна Африка - Канада
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  3. Алистър Джонстън: Пишем историята на канадския спорт

Алистър Джонстън: Пишем историята на канадския спорт

  • 29 юни 2026 | 08:15
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Канадският защитник Алистер Джонстън не скри радостта си от победата с 1:0 над Република Южна Африка, която класира канадците на осминафиналите на Световното първенство по футбол. 

„Като цяло, това беше почти перфектно представяне. Това е исторически момент. Знаем, че не просто пишем историята на канадския футбол, а историята на канадския спорт, и това е магично. Това е просто магически момент. Виждате как Стеф бяга след гола, а целият отбор тича след него. Това е един от онези моменти, които никога няма да забравим. Следващата седмица ще имаме шанс да се изправим срещу истински Голиат. И всички сме много развълнувани от това“, каза 27-годишният играч.

На осминафиналите Канада ще играе с победителя от мача Нидерландия срещу Мароко.

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Снимки: Imago

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