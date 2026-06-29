Алфонсо Дейвис е футболист номер 1000, играл на Световно

Канадският защитник Алфонсо Дейвис дебютира на Световното първенство по футбол през 2026 г. в мача от 1/16-финалите срещу Южна Африка (1:0). Така той стана 1000-ият футболист, участвал на Световното първенство.

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Припомняме, че Дейвис пропусна груповата фаза на Световното първенство през 2026 г. поради необходимостта от пълно възстановяване от контузия.

Alphonso Davies: The 1,000th player to make an appearance at @FIFAWorldCup 2026! 🇨🇦 pic.twitter.com/p4C4RPKOwr — FIFA (@FIFAcom) June 29, 2026

На 1/8-финалите на турнира канадският отбор ще играе с победителя от мача между националните отбори на Нидерландия и Мароко.

“Лалетата” и носителите на Купата на африканските нации играят в утрешния 30-и юни (вторник) от 4:00 часа българско време.

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Този, както и всички 104 мача на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико може да гледате в bnt.sportal.bg.

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