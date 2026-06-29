Алфонсо Дейвис е футболист номер 1000, играл на Световно

Канадският защитник Алфонсо Дейвис дебютира на Световното първенство по футбол през 2026 г. в мача от 1/16-финалите срещу Южна Африка (1:0). Така той стана 1000-ият футболист, участвал на Световното първенство.
Късна драма определи първият 1/8-финалист на Световното първенство
Припомняме, че Дейвис пропусна груповата фаза на Световното първенство през 2026 г. поради необходимостта от пълно възстановяване от контузия.
На 1/8-финалите на турнира канадският отбор ще играе с победителя от мача между националните отбори на Нидерландия и Мароко.
“Лалетата” и носителите на Купата на африканските нации играят в утрешния 30-и юни (вторник) от 4:00 часа българско време.
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