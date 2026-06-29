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Мондиал 2026: Южна Африка - Канада
  1. Световно първенство
  2. Канада
  3. Алфонсо Дейвис е футболист номер 1000, играл на Световно

Алфонсо Дейвис е футболист номер 1000, играл на Световно

  • 29 юни 2026 | 05:36
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Канадският защитник Алфонсо Дейвис дебютира на Световното първенство по футбол през 2026 г. в мача от 1/16-финалите срещу Южна Африка (1:0). Така той стана 1000-ият футболист, участвал на Световното първенство.

Късна драма определи първият 1/8-финалист на Световното първенство
Късна драма определи първият 1/8-финалист на Световното първенство

Припомняме, че Дейвис пропусна груповата фаза на Световното първенство през 2026 г. поради необходимостта от пълно възстановяване от контузия.

На 1/8-финалите на турнира канадският отбор ще играе с победителя от мача между националните отбори на Нидерландия и Мароко.

“Лалетата” и носителите на Купата на африканските нации играят в утрешния 30-и юни (вторник) от 4:00 часа българско време.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Този, както и всички 104 мача на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико може да гледате в bnt.sportal.bg.

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