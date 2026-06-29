Джеси Марш: Страхотен характер, всички играчи са герои на Канада

Джеси Марш коментира победата с минималното 1:0 на своята Канада срещу Южна Африка в първия елиминационен мач от Мондиал 2026, на който “кленовите” листа са съдомакини заедно със САЩ и Мексико. Той сподели, че ще лети именно до страната на “ацтеките”, където ще бъде една от другите срещи от 1/16-финалите в утрешния 30-и юни (вторник). Тя ще бъде между отборите на Нидерландия и Мароко, а победителят ще срещне Канада в спор за място на 1/4-финалите.

Късна драма определи първият 1/8-финалист на Световното първенство

“Очаквахме играта да бъде малко хаотична в определени моменти, защото противниците ни са свикнали да играят на открити пространства и са опасни в прехода. Нашата работа беше да поддържаме структура и постепенно да увеличаваме интензивността. Планът беше да подсилим отбора си чрез смени и да накажем противниците си в точния момент. Имахме шансове през целия мач, но не винаги бяхме достатъчно хладнокръвни в заключителната фаза. Тогава Стивън Еустакио получи топката и аз просто се надявах поне да уцели целта и да ни даде шанс. И той вкара. Не мога да не мисля колко много труд са вложили тези момчета и какъв характер имат. Нарекох ги канадски герои след мача. Радвам се за тях.

Днес летя за Монтерей, Мексико, за да гледам следващия мач. Утре ще бъда на стадиона, за да разузная следващия ни съперник. Ще се уверя, че момчетата ще се възстановят и ще са готови за следващия мач, в който ще се изправят срещу труден противник. Няма значение дали е Нидерландия или Мароко. Исках отборът да си заслужи правото да играе срещу един от най-силните отбори и сега възнамеряваме да се възползваме от това право”, каза Марш.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Всички 104 мача от Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико може да гледате на живо в bnt.sportal.bg.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google