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  3. Васил Тупчий коментира загубата на Украйна от България в Лигата на нациите

Васил Тупчий коментира загубата на Украйна от България в Лигата на нациите

  • 28 юни 2026 | 19:10
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Мъжкият национален отбор на Украйнадопусна разочароваща загуба от България с 1:3 в Лигата на нациите, като спечели само един гейм и така прекъсна победната си серия.

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Един от лидерите на украинския тим Васил Тупчий коментира ексклузивно за Sport.ua причините за поражението и направи оценка на представянето на отбора през втората седмица от световната надпревара.

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"Разбира се, никога не е приятно да загубиш, но това е спорт и не трябва да правим трагедии. Сега се връщаме в Марибор (б.р. базата на украинският национален отбор) и продължаваме да работим. Предстои третата седмица от Лигата на нациите. Ще си направим изводите и продължаваме напред."

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"Да, наистина имахме един почивен ден, но тук всички са при равни условия. Затова да говорим, че сме били уморени или не... Физически всичко беше наред. Лично аз не чувствах силна умора. На такива турнири рядко можеш да играеш в идеална форма, така че да ти е леко. Повечето мачове се провеждат под физическо натоварване, така че всичко е наред! Всички сме при равни условия..."

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"Честно казано, не знам какво точно каза Раул Лосано. Нещо от рода на: "Всичко е наред, продължаваме напред...". Няколко думи, нищо повече. Може би ще говори нещо повече в хотела, но засега не е казвал нищо."

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"Смятам, че изиграхме страхотни мачове тази седмица. Победи над Бразилия, Италия, Канада... Взехме девет точки за класирането, натрупахме и точки за ранглистата, всичко е прекрасно, не трябва да се разстройваме прекалено", завърши Тупчий.

Снимки: volleyballworld.com

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