Алекс Николов: Излязохме уверени и абсолютно надиграхме отбора на Украйна

Националът Александър Николов заяви след страхотната победа на България над Украйна с 3:1 в Лигата на нациите, че са излезли уверени и абсолютно са надиграли отбора на Украйна.

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"Най-важното беше, че излязохме по-спокойни, по-уверени, без много да мислим за схеми и сметки. Излязохме уверени и абсолютно надиграхме отбора на Украйна. Смятам, че посрещането ни беше доста добре и посрещахме по-добре от тях, издържахме. Единственият гейм, който те спечелиха, беше когато не издържахме на техния сервис, особено на Плотницкий. Така че това беше основно ключа", сподели Алекс Николов.

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"Със сигурност от първия мач до сега се вижда голям напредък не само в играта на Мони, а във всички момчета. Въпреки колебливите в кавички мачове, които направихме, да излезем за четвъртия мач и да го спечелим, което не ми се случвало откакто съм в националния отбор. И да победиш такъв отбор, който преди това е бил с три победи, е нещо невероятно. И сме много горди."

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"Бил съм на мач в Чикаго и беше страшна лудница, беше пълна с българи залата, и съм сигурен, че пак ще е така. Ще е много готино да си на над 10 000 км от вкъщи и да усещаш домакинско предимство. Така че ще се възползваме от него", завърши лидерът на България.

Снимки: volleyballworld.com

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