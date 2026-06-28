Симеон Николов: Разликата беше, че днес излязохме спокойни и се забавлявахме много повече от вчера

Разпределителят на България Симеон Николов сподели след страхотната победа на България над Украйна с 3:1 в Лигата на нациите, че разликата е била в това, че днес са излезли спокойни и са се забавлявали много повече от вчера.

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"Факт е и знаехме преди мача, че бият силен сервис, така че моята работа беше да вдигам прецизно колкото мога. И мисля, че със забавлението и енергията, която имахме на полето, взехме победата. Разликата беше, че вчера мислехме повече какво ще стане, ако загубим, а днес излязохме спокойни и се забавлявахме много повече от вчера. Беше радостно да бъда с момчетата на игрището и това ми помага много", призна Мони Николов.

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"Не си говорим за класиране на финалите след фамозната история от миналата година когато си правихме толкова сметки преди мача с Иран, които ни разбира. Дали ще отидем на финална осмица или не, не го мислим. Сега играем, забавляваме се и се опитваме да побеждаваме. Има време до тогава, сега е време да се възстановим и да започнем отначало", каза още разпределителят на България.

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Снимки: volleyballworld.com

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