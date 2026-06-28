Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Денислав Бърдаров: Благодарен съм за шанса, който получих! Изиграхме мача като по учебник!

Денислав Бърдаров: Благодарен съм за шанса, който получих! Изиграхме мача като по учебник!

  • 28 юни 2026 | 16:25
  • 3140
  • 2

България постигна победа с 3:1 (25:20, 18:25, 25:23, 25:17) Украйна в мач от Лигата на нациите по волейбол за мъже. Това е втори пореден успех за водения от селекционера Джанлоренцо Бленджини състав, с който тимът приключва участието си на турнира в Любляна.

България има пет победи и три загуби до момента в турнира, като поне временно се изкачи на шесто място в класирането с актив от 14 точки. Настоящата седмица за "трикольорите" в Лигата на нациите завършва с три успеха от общо четири двубоя.

България се справи с Украйна и записа победа №5 във VNL
България се справи с Украйна и записа победа №5 във VNL

“Благодарен съм за шанса, който получих да бъда титуляр. Беше хубав мач. Получи се хубав мач, изиграхме го като по учебник. Не знам какво да кажа повече. Благодаря отново на треньора за шанса”, заяви Денислав Бърдаров, който реализира 16 точки.

“Със сигурност Украйна е отбор с доста силен сервис и нашата цел беше да задържим сервиса им, да се подсигурим, ако е висока топка. Мисля, че точно както трябва нещата и затова се поздравихме с успех”, добави Бърдаров.

“Тази победа ни дава едно такова самочувствие, че може да атакуваме финалите. Влизаме в една много тежка последна седмица както знаете, в Чикаго, с доста силни съперници. Но се надявам да се представим по възможно най-добрия начин и да се класираме за финалите в Китай”, завърши Денис Бърдаров.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Вут Д'Хеер се сбогува с Лубе: Благодаря на клуба за шанса и на феновете за подкрепата

Вут Д'Хеер се сбогува с Лубе: Благодаря на клуба за шанса и на феновете за подкрепата

  • 28 юни 2026 | 10:17
  • 1010
  • 0
България излиза срещу силния тим на Украйна в Лигата на нациите

България излиза срещу силния тим на Украйна в Лигата на нациите

  • 28 юни 2026 | 08:11
  • 11630
  • 14
Турция със страхотен обрат срещу Аржентина в Лигата

Турция със страхотен обрат срещу Аржентина в Лигата

  • 28 юни 2026 | 02:27
  • 4551
  • 0
Франция без проблеми срещу Сърбия във VNL

Франция без проблеми срещу Сърбия във VNL

  • 28 юни 2026 | 01:58
  • 2369
  • 0
Словения удари бързо Бразилия в Лигата на нациите

Словения удари бързо Бразилия в Лигата на нациите

  • 28 юни 2026 | 01:50
  • 3727
  • 0
България U18 с трета поредна победа на Балканиадата, на полуфинал срещу Черна гора

България U18 с трета поредна победа на Балканиадата, на полуфинал срещу Черна гора

  • 27 юни 2026 | 22:53
  • 1708
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България се справи с Украйна и записа победа №5 във VNL

България се справи с Украйна и записа победа №5 във VNL

  • 28 юни 2026 | 15:58
  • 54920
  • 123
Великолепен Никола Цолов издебна своя момент и спечели 4-та победа за сезона

Великолепен Никола Цолов издебна своя момент и спечели 4-та победа за сезона

  • 28 юни 2026 | 12:10
  • 52431
  • 57
На живо - Ръсел води в Гран При на Австрия

На живо - Ръсел води в Гран При на Австрия

  • 28 юни 2026 | 15:38
  • 6086
  • 2
Левски бесен заради продажба на ментета, осъди три фирми накуп, голяма румънска компания се отърва (снимки)

Левски бесен заради продажба на ментета, осъди три фирми накуп, голяма румънска компания се отърва (снимки)

  • 28 юни 2026 | 12:28
  • 39440
  • 81
Венци Стефанов, играчите на Славия и близки изпратиха малкия Мишо и татко му

Венци Стефанов, играчите на Славия и близки изпратиха малкия Мишо и татко му

  • 28 юни 2026 | 12:45
  • 27950
  • 19
Найденов отговори дали национал от ЦСКА 1948 отива в Левски и колко иска за трансфера

Найденов отговори дали национал от ЦСКА 1948 отива в Левски и колко иска за трансфера

  • 28 юни 2026 | 13:21
  • 18583
  • 12