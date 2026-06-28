Денислав Бърдаров: Благодарен съм за шанса, който получих! Изиграхме мача като по учебник!

България постигна победа с 3:1 (25:20, 18:25, 25:23, 25:17) Украйна в мач от Лигата на нациите по волейбол за мъже. Това е втори пореден успех за водения от селекционера Джанлоренцо Бленджини състав, с който тимът приключва участието си на турнира в Любляна.

България има пет победи и три загуби до момента в турнира, като поне временно се изкачи на шесто място в класирането с актив от 14 точки. Настоящата седмица за "трикольорите" в Лигата на нациите завършва с три успеха от общо четири двубоя.

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“Благодарен съм за шанса, който получих да бъда титуляр. Беше хубав мач. Получи се хубав мач, изиграхме го като по учебник. Не знам какво да кажа повече. Благодаря отново на треньора за шанса”, заяви Денислав Бърдаров, който реализира 16 точки.

“Със сигурност Украйна е отбор с доста силен сервис и нашата цел беше да задържим сервиса им, да се подсигурим, ако е висока топка. Мисля, че точно както трябва нещата и затова се поздравихме с успех”, добави Бърдаров.

“Тази победа ни дава едно такова самочувствие, че може да атакуваме финалите. Влизаме в една много тежка последна седмица както знаете, в Чикаго, с доста силни съперници. Но се надявам да се представим по възможно най-добрия начин и да се класираме за финалите в Китай”, завърши Денис Бърдаров.

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