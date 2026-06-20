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ЦСКА 0:1 Брине, няколко удара на "червените" и умела намеса на вратаря Николов

  • 20 юни 2026 | 18:49
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ЦСКА и Брине играят при 0:1 в първата контрола на "червените" в Австрия. Ерик Милошевич откри резултата в 41-вата минута.

Българският тим излезе за пръв път с новите си екипи, аплодиран от сериозна агитка.

Сулянович отправи първия удар по посока на една от двете врати в 3-ата минута, но над вратата. Той стана факт след грешка при изнасянето на топката от страна на ЦСКА. В 7-ата минута Евтимов хвана без проблем удар на Йовичевич от границата на големия пеналт.

"Червените" отговориха с далечен изстрел по земя на Чорбаджийски в 13-ата минута, който попадна в ръцете на словенския страж.

В 20-ата минута Пиедраита подаде на Чорбаджийски. Талантът на "червените" финтира добре съперник и стреля от 15-16 метра, а стражът на Брине изби.

Десет минути по-късно Мартино видя коридор и проби с дрибъл през центъра на терена. Левият бек на българския отбор реши да завърши атаката с удар от границата на пеналта и прати топката в ръцете на вратаря.

След половин час игра Николов замени Евтимов. Само четири минути по-късно стражът на ЦСКА трябваше да демонстрира класа, справяйки се с излизлия очи в очи с него Бенкич.

Така се стигна до 41-вата минута, в която новакът в словенския елит откри резултата. Пастор сбърка при подаване и намери Милошевич пред наказателното поле на ЦСКА. Халфът на Брине се възползва и моментално отправи шут от 21-22 метра. Николов плонжира и докосна топката, но не успя да я избие и тя влетя в мрежата му.

ЦСКА - БРИНЕ 0:1

0:1 Ерик Милошевич 41

ЦСКА: 25. Димитър Евтимов, 2. Пастор, 32. Факундо Родригес, 14. Теодор Иванов, 17. Анжело Мартино, 6. Бруно Жордао, 80. Георги Чорбаджийски, 30. Петко Панайотов, 28. Лео Перейра, 77. Алехандро Пиедраита, 9. Леандро Годой

Резерви: 21. Фьодор Лапоухов, 31. Даниел Николов, 3. Андрей Йорданов, 4. Адриан Лапеня, 7. Матиас Фаетон, 10. Макс Ебонг, 15. Жоел Цварц, 22. Кевин Додай, 28. Йоанис Питас, 34. Васил Каймаканов, 91. Алекс Тунчев, 91. Исак Соле

БРИНЕ: 25. Яка Зърнец, 17. Тин Леванич, 6. Рок Маер, 19. Само Матяж, 15. Нек Клашня, 10. Никола Йовичевич, 4. Миха Добникар, 2. Кевин Бенкич, 9. Едвин Сулянович, 14. Ерик Милошевич, 7. Вид Хойч

Резерви: 1. Тим Щрасбергер, 23. Нек Пушник, 20. Матевж Матко, 5. Май Рорич, 8. Марсел Кене, 3. Айдин Хусич, 13. Матей Меле, 21. Мат Звер, 18. Вук Влахович, 22. Звонимир Лавичич, 24. Гашпер Черне, 16. Айдин Дергич

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Снимки: Startphoto

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