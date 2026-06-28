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Южна Африка и Канада откриват елиминационната фаза на Мондиал 2026

  • 28 юни 2026 | 15:15
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Южна Африка и съдомакинът Канада ще открият елиминационната фаза на Мондиал 2026 с двубоя помежду си в Ингълуд, Калифорния. Това е и единственият мач от турнира за тази нощ, като началният му час е 22:00. Първата среща от 1/16-финалите противопоставя втория в група “А” срещу заелия същата позиция в група “В”.

“Бафана Бафана” започна Световното първенство с поражение с 0:2 в откриващия мач срещу друг от домакините - Мексико. След това обаче тимът показа израстване в играта си, като първо направи реми 1:1 с Чехия, а после надви Чехия с 1:0. Така Южна Африка събра актив от четири точки, които бяха достатъчни за второто място в група “А”.

“Кленовите листа” също не успяха да спечелят първия си мач в турнира, завършвайки наравно 1:1 с Босна и Херцеговина. След това обаче те разгромиха Катар с 6:0 за историческата си първа победа на Мондиал, която е и втората най-убедителна в това издание на Световното първенство до момента. В директния спор с Швейцария за първото място в група “В” Канада отстъпи с 1:2. Така отборът остана втори със своите четири точки и няма да може да играе на свой терен в 1/16-финалите.

Любопитното е, че както южноафриканците, така и канадците дебютират в елиминационната фаза на Световно първенство, така че победителят в тази двойка ще запише и първото си участие в 1/8-финалите на Мондиал. Там ще го очаква някой измежду първия в група “F” Нидерландия и втория в група “С” Мароко.

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