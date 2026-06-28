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Селекционерът на Южна Африка: Спокойно можем да кажем, че Световното е успешно за нас

  • 28 юни 2026 | 13:13
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Световното първенство по футбол е успешно за Република Южна Африка. Това е констатацията на белгийския специалист начело на африканския тим Хуго Броос. Той каза, че е жаден за още успехи в навечерието на първия 1/16-финал в турнира срещу единият от домакините на Мондиала Канада.

„Всички очакваха и се надяваха, че ще бъдем във втория етап и това се случи. Но това не означава, че сега сме щастливи и просто ще изиграем следващия мач и ще се приберем у дома. Щом си на Мондиал, искаш още. Всички футболисти на Канада се стремят към една и съща цел. В момента, в който загубят топката, искат да си я върнат. Срещу това е много трудно да се играе“, обясни Броос говорейки за следващия мач на тима.

На 74 години Хуго Броос признава, че това вероятно ще бъде последното му Световно първенство и предположи, че може да сложи край на треньорската му кариера. Той каза, че му липсва семейството и внуците му в Белгия, но се пошегува, че след победата над корейския тим съпругата му му е дала разрешение да удължи престоя си.

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