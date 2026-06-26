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Алфонсо Дейвис най-сетне е готов да дебютира на Мондиал 2026

  • 26 юни 2026 | 14:31
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Капитанът на Канада Алфонсо Дейвис най-накрая ще играе на Световното първенство, когато домакините се изправят срещу Южна Африка в мач от 1/16-финалите на Световното първенство, а цялата страна съорганизатор на турнира тръпне да види как ще се случи това. Американският селекционер на Канада Джеси Марш потвърди, че най-успешният канадски футболист е напълно възстановен, но все още не е ясно дали ще започне като титуляр или ще се появи през второто полувреме.

Специалистът също така бе обявил, че Дейвис ще бъде на разположение за последния мач от груповата фаза срещу Швейцария в сряда, което не се случи, а след това открито призна, че „Алфонсо все още не беше готов. Използвах го като отклонение от играта“. Тази среща завърши с поражение 1:2 за „кленовите листа“, които се местят за елиминациите в Ингълууд (Калифорния).

25-годишният Дейвис е извън игра заради мускулна контузия, която получи, играейки за Байерн (Мюнхен) в полуфинала на Шампионската лига срещу Пари Сен Жермен в началото на май. Левият бек е символът на канадския футбол, без съмнение най-успешният футболист от тази страна и медиите смятат, че участието му би било емоционален порив към по-добро представяне.

Роден в бежански лагер в Гана от родители, избягали от Либерия, Дейвис записва първия си мач за Канада през 2017-а и до момента има 58 срещи с 15 гола. Статистиката му можеше да е доста по-впечатляваща, но е постоянно измъчван от контузии, включително разкъсване на кръстни връзки в коляното, което го отстрани от игра от март до декември миналата година.

„Той е нашият капитан и най-добрият ни играч“, каза Марш, добавяйки, че Дейвис има „голямо влияние, както физически, така и психически и психологически, но също така и по отношение на стила ни на игра“.

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Снимки: Imago

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