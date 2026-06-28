Катастрофална групова фаза за Азия, а Африка и Южна Америка са отличниците дотук

Приключилата тази нощ групова фаза на Мондиал 2026 се оказа катастрофална за азиатските представители в турнира.
Някои вълнуващи сблъсъци на 1/16-финалите, всички двойки са ясни
От 16-те отбора, които отпаднаха още в първия етап на Световното първенство, почти половината или по-точно седем, идват от зона “АФК”. От всичките девет отбора от Азия към 1/16-финалите продължиха единствено Япония и Австралия, която се състезава именно в тази конфедерация. На последно място в своите групи завършиха Катар, Саудитска Арабия, Ирак, Йордания и Узбекистан, а Иран и Южна Корея бяха сред четирите отбора, класирали се на трета позиция, които не успяха да продължат към елиминациите.
С по три отпаднали отбора са Европа и Северна Америка. Трябва да се отбележи обаче, че УЕФА е с най-много представители на Мондиала - цели 16, като за втората фаза на състезанието не успяха да се класират само Чехия, Шотландия и Турция. КОНКАКАФ пък загуби половината си отбори в турнира, а именно аутсайдерите Хаити, Кюрасао и Панама, но всички три домакина - Мексико, Канада и САЩ, ще играят на 1/16-финалите. Океания пък остана без единствения си представител на турнира след отпадането на Нова Зеландия.
От друга страна, две конфедерации се сбогуваха само с по един от своите тимове на Световното първенство. Най-впечатляващо е представянето на африканските отбори, тъй като цели девет от общо десет преодоляха груповата фаза. Изключението е Тунис, който напусна турнира след три загуби. Междувременно, Южна Америка също се прости само с един свой представител - двукратният световен шампион Уругвай, а останалите пет отбора от КОНМЕБОЛ все още са в надпреварата за титлата.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages