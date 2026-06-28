Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Футбол свят
  3. Катастрофална групова фаза за Азия, а Африка и Южна Америка са отличниците дотук

Катастрофална групова фаза за Азия, а Африка и Южна Америка са отличниците дотук

  • 28 юни 2026 | 11:56
  • 1251
  • 0

Приключилата тази нощ групова фаза на Мондиал 2026 се оказа катастрофална за азиатските представители в турнира.

Някои вълнуващи сблъсъци на 1/16-финалите, всички двойки са ясни
Някои вълнуващи сблъсъци на 1/16-финалите, всички двойки са ясни

От 16-те отбора, които отпаднаха още в първия етап на Световното първенство, почти половината или по-точно седем, идват от зона “АФК”. От всичките девет отбора от Азия към 1/16-финалите продължиха единствено Япония и Австралия, която се състезава именно в тази конфедерация. На последно място в своите групи завършиха Катар, Саудитска Арабия, Ирак, Йордания и Узбекистан, а Иран и Южна Корея бяха сред четирите отбора, класирали се на трета позиция, които не успяха да продължат към елиминациите.

С по три отпаднали отбора са Европа и Северна Америка. Трябва да се отбележи обаче, че УЕФА е с най-много представители на Мондиала - цели 16, като за втората фаза на състезанието не успяха да се класират само Чехия, Шотландия и Турция. КОНКАКАФ пък загуби половината си отбори в турнира, а именно аутсайдерите Хаити, Кюрасао и Панама, но всички три домакина - Мексико, Канада и САЩ, ще играят на 1/16-финалите. Океания пък остана без единствения си представител на турнира след отпадането на Нова Зеландия.

От друга страна, две конфедерации се сбогуваха само с по един от своите тимове на Световното първенство. Най-впечатляващо е представянето на африканските отбори, тъй като цели девет от общо десет преодоляха груповата фаза. Изключението е Тунис, който напусна турнира след три загуби. Междувременно, Южна Америка също се прости само с един свой представител - двукратният световен шампион Уругвай, а останалите пет отбора от КОНМЕБОЛ все още са в надпреварата за титлата.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Кристиано, Модрич и Рамос държат топ 3 в Европа, България назад сред рекордьорите

Кристиано, Модрич и Рамос държат топ 3 в Европа, България назад сред рекордьорите

  • 28 юни 2026 | 11:32
  • 2362
  • 3
Алаба: Имаме потенциала да затрудним Испания

Алаба: Имаме потенциала да затрудним Испания

  • 28 юни 2026 | 11:31
  • 339
  • 0
Селекционерът на Колумбия: Ако пропускаме толкова много положения, ще страдаме повече, отколкото днес

Селекционерът на Колумбия: Ако пропускаме толкова много положения, ще страдаме повече, отколкото днес

  • 28 юни 2026 | 11:26
  • 272
  • 0
Далич към критиците: Тази Хърватия заслужава уважение, а не съмнения

Далич към критиците: Тази Хърватия заслужава уважение, а не съмнения

  • 28 юни 2026 | 11:08
  • 507
  • 0
Селекционерът на ДР Конго: Двубоят с Англия ще бъде много важен за нас

Селекционерът на ДР Конго: Двубоят с Англия ще бъде много важен за нас

  • 28 юни 2026 | 11:08
  • 337
  • 0
Кевин де Бройне е доволен от стадиона във Ванкувър

Кевин де Бройне е доволен от стадиона във Ванкувър

  • 28 юни 2026 | 10:59
  • 366
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Великолепен Никола Цолов издебна своя момент и спечели 4-та победа за сезона

Великолепен Никола Цолов издебна своя момент и спечели 4-та победа за сезона

  • 28 юни 2026 | 12:10
  • 15852
  • 24
Левски бесен заради продажба на ментета, осъди три фирми накуп, голяма румънска компания се отърва (снимки)

Левски бесен заради продажба на ментета, осъди три фирми накуп, голяма румънска компания се отърва (снимки)

  • 28 юни 2026 | 12:28
  • 4697
  • 2
Кристиано, Модрич и Рамос държат топ 3 в Европа, България назад сред рекордьорите

Кристиано, Модрич и Рамос държат топ 3 в Европа, България назад сред рекордьорите

  • 28 юни 2026 | 11:32
  • 2362
  • 3
Огромен Меси отново пренаписа историята за три от три победи на Аржентина в групата

Огромен Меси отново пренаписа историята за три от три победи на Аржентина в групата

  • 28 юни 2026 | 06:58
  • 68350
  • 147
ЦСКА срещу втородивизионни поляци в последната си "австрийска" контрола

ЦСКА срещу втородивизионни поляци в последната си "австрийска" контрола

  • 28 юни 2026 | 09:41
  • 6293
  • 39
Колумбия надигра Португалия, но не стигна до гол

Колумбия надигра Португалия, но не стигна до гол

  • 28 юни 2026 | 04:28
  • 39944
  • 100