Катастрофална групова фаза за Азия, а Африка и Южна Америка са отличниците дотук

Приключилата тази нощ групова фаза на Мондиал 2026 се оказа катастрофална за азиатските представители в турнира.

Някои вълнуващи сблъсъци на 1/16-финалите, всички двойки са ясни

От 16-те отбора, които отпаднаха още в първия етап на Световното първенство, почти половината или по-точно седем, идват от зона “АФК”. От всичките девет отбора от Азия към 1/16-финалите продължиха единствено Япония и Австралия, която се състезава именно в тази конфедерация. На последно място в своите групи завършиха Катар, Саудитска Арабия, Ирак, Йордания и Узбекистан, а Иран и Южна Корея бяха сред четирите отбора, класирали се на трета позиция, които не успяха да продължат към елиминациите.

Teams from the Asian Football Confederation in the 2026 World Cup knockouts:



✅ Japan 🇯🇵

✅ Australia 🇦🇺

❌ South Korea 🇰🇷

❌ Qatar 🇶🇦

❌ Saudi Arabia 🇸🇦

❌ Iraq 🇮🇶

❌ Iran 🇮🇷

❌ Jordan 🇯🇴

❌ Uzbekistan 🇺🇿



Only 2 of Asia’s 9 teams are into the Round of 32.… pic.twitter.com/RvQfws9ZaX — Olt Sports (@oltsport_) June 28, 2026

С по три отпаднали отбора са Европа и Северна Америка. Трябва да се отбележи обаче, че УЕФА е с най-много представители на Мондиала - цели 16, като за втората фаза на състезанието не успяха да се класират само Чехия, Шотландия и Турция. КОНКАКАФ пък загуби половината си отбори в турнира, а именно аутсайдерите Хаити, Кюрасао и Панама, но всички три домакина - Мексико, Канада и САЩ, ще играят на 1/16-финалите. Океания пък остана без единствения си представител на турнира след отпадането на Нова Зеландия.

🌍 AFRICA IS DOMINATING THE 2026 WORLD CUP!



🏟️ 9 out of 10 African teams have advanced to the knockout stages — that’s a staggering 90% qualification rate!



📊 Continent breakdown:

🌍 Africa: 9/10—90%

🇪🇺 Europe: 13/16—81%

🌏 South America: 5/6—83%

🌎 North America: 3/6—50%

🌎… pic.twitter.com/pUCdQcfOHY — FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) June 28, 2026

От друга страна, две конфедерации се сбогуваха само с по един от своите тимове на Световното първенство. Най-впечатляващо е представянето на африканските отбори, тъй като цели девет от общо десет преодоляха груповата фаза. Изключението е Тунис, който напусна турнира след три загуби. Междувременно, Южна Америка също се прости само с един свой представител - двукратният световен шампион Уругвай, а останалите пет отбора от КОНМЕБОЛ все още са в надпреварата за титлата.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages