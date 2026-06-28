Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Роберто Мартинес: „Наистина имахме нужда от това“

Роберто Мартинес: „Наистина имахме нужда от това“

  • 28 юни 2026 | 07:58
  • 131
  • 0
Роберто Мартинес: „Наистина имахме нужда от това“

Селекционерът на Португалия Роберто Мартинес заяви, че представянето срещу Колумбия ще помогне на отбора да стигне там, където иска, определяйки мача като много ценен тест. След нулевото равенство с Мартинес заяви и, че "мореплавателите" са имали силен характер, за да запазят суха мрежа, както и окачестви като фантастично представянето на вратаря Диого Коща и интензивността на защитниците пред него.

Колумбия надигра Португалия, но не стигна до гол
Колумбия надигра Португалия, но не стигна до гол

„Наистина имахме нужда от това, за да насочим играта в желаната от нас посока. Трябва да владеем повече топката и да се възползваме от играчите, които имат тази способнос. Южноамериканските отбори са свикнали с накъсана игра. Мисля, че отборът реагира добре през целия мач. Сега трябва да се подобрим и да насочим играта натам, накъдето искаме, а именно да имаме повече владение на топката и да използваме индивидуалния талант, с който разполагаме. За нас беше важно да използваме много играчи, 22-ма вече играха и това е важно", каза Мартинес.

Хиксът на Португалия отложи сблъсъка между Меси и Роналдо чак за финала, но се задава люто иберийско дерби
Хиксът на Португалия отложи сблъсъка между Меси и Роналдо чак за финала, но се задава люто иберийско дерби

Относно Кристиано Роналдо, селекционерът обясни защо отново го е оставил на терена през всичките 90 минути

„За нас е много важно да можем да синхронизираме неговите движения с останалите десет играчи. Кристиано е в добра физическа форма и днес се представи много добре“, каза още Мартинес.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

На 1/16-финалите Португалия ще срещне Хърватия. Този двубой предстои на 3-ти юли (петък) от 2:00 часа българско време. Той, както и всички 104 мача от Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико се излъчват на живо в bnt.sportal.bg.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Огромен Меси отново пренаписа историята за три от три победи на Аржентина в групата

Огромен Меси отново пренаписа историята за три от три победи на Аржентина в групата

  • 28 юни 2026 | 06:58
  • 27343
  • 93
Австрия и Алжир си вкараха шест гола, но стигнаха до равенството, което ги класира

Австрия и Алжир си вкараха шест гола, но стигнаха до равенството, което ги класира

  • 28 юни 2026 | 06:59
  • 8083
  • 19
Стив Кларк подаде оставка след отпадането на Шотландия

Стив Кларк подаде оставка след отпадането на Шотландия

  • 28 юни 2026 | 05:05
  • 1524
  • 1
Рецитал на Йоан Уиса помогна за обрат, който класира ДР Конго на елиминациите

Рецитал на Йоан Уиса помогна за обрат, който класира ДР Конго на елиминациите

  • 28 юни 2026 | 04:33
  • 9065
  • 1
Колумбия надигра Португалия, но не стигна до гол

Колумбия надигра Португалия, но не стигна до гол

  • 28 юни 2026 | 04:28
  • 21959
  • 81
Белингам: Знаем на какво ниво сме и какво искаме да постигнем

Белингам: Знаем на какво ниво сме и какво искаме да постигнем

  • 28 юни 2026 | 02:50
  • 574
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Огромен Меси отново пренаписа историята за три от три победи на Аржентина в групата

Огромен Меси отново пренаписа историята за три от три победи на Аржентина в групата

  • 28 юни 2026 | 06:58
  • 27343
  • 93
Австрия и Алжир си вкараха шест гола, но стигнаха до равенството, което ги класира

Австрия и Алжир си вкараха шест гола, но стигнаха до равенството, което ги класира

  • 28 юни 2026 | 06:59
  • 8083
  • 19
Класата на Белингам и рекордьора Кейн отново се оказа решаващият коз за Англия и първото място в групата

Класата на Белингам и рекордьора Кейн отново се оказа решаващият коз за Англия и първото място в групата

  • 28 юни 2026 | 01:55
  • 22733
  • 131
Кой друг, ако не той! Никой друг освен Меси не е вкарвал в седем поредни мача на Световно

Кой друг, ако не той! Никой друг освен Меси не е вкарвал в седем поредни мача на Световно

  • 28 юни 2026 | 06:47
  • 3798
  • 9
Колумбия надигра Португалия, но не стигна до гол

Колумбия надигра Португалия, но не стигна до гол

  • 28 юни 2026 | 04:28
  • 21959
  • 81
Неостаряващият Модрич качи "ватрените" на второто място след брилятна асистенция

Неостаряващият Модрич качи "ватрените" на второто място след брилятна асистенция

  • 28 юни 2026 | 02:00
  • 19839
  • 101