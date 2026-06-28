Роберто Мартинес: „Наистина имахме нужда от това“

Селекционерът на Португалия Роберто Мартинес заяви, че представянето срещу Колумбия ще помогне на отбора да стигне там, където иска, определяйки мача като много ценен тест. След нулевото равенство с Мартинес заяви и, че "мореплавателите" са имали силен характер, за да запазят суха мрежа, както и окачестви като фантастично представянето на вратаря Диого Коща и интензивността на защитниците пред него.
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„Наистина имахме нужда от това, за да насочим играта в желаната от нас посока. Трябва да владеем повече топката и да се възползваме от играчите, които имат тази способнос. Южноамериканските отбори са свикнали с накъсана игра. Мисля, че отборът реагира добре през целия мач. Сега трябва да се подобрим и да насочим играта натам, накъдето искаме, а именно да имаме повече владение на топката и да използваме индивидуалния талант, с който разполагаме. За нас беше важно да използваме много играчи, 22-ма вече играха и това е важно", каза Мартинес.
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„За нас е много важно да можем да синхронизираме неговите движения с останалите десет играчи. Кристиано е в добра физическа форма и днес се представи много добре“, каза още Мартинес.
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