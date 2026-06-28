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Олимпиакос очаква Станич до дни

  • 28 юни 2026 | 09:14
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Олимпиакос очаква Станич до дни

Олимпиакос е на крачка от привличането на Петър Станич от Лудогорец, като до финализирането на сделката остават единствено последните формалности, пишат медиите в Гърция. Очаква се 24-годишният офанзивен халф на "орлите" да пристигне в Пирея най-късно до понеделник, за да бъдат уточнени последните детайли по трансфера и след това официално да бъде представен като футболист на Олимпиакос.

Преговорите между Лудогорец и Олимпиакос били трансферен трилър, “орлите” искат рекордна за България сума
Преговорите между Лудогорец и Олимпиакос били трансферен трилър, “орлите” искат рекордна за България сума

Стойността на трансфера се очаква да достигне около 8 милиона евро. През миналия сезон със състава на Лудогорец Станич записа 55 мача, в които отбеляза 16 гола и направи 13 асистенции.

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