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Преговорите между Лудогорец и Олимпиакос били трансферен трилър, “орлите” искат рекордна за България сума

  • 25 юни 2026 | 15:01
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В Гърция нарекоха преговорите между Лудогорец и Олимпиакос “трансферен трилър” и обявиха, че не са за хора със слаби сърца.

Именно поради тази причина медиите в южната ни съседка дават различни информации за това докъде са стигнали.

Според “Новаспорт” Лудогорец е твърд при преговорите. “Орлите” искат 10 милиона евро за своята звезда, а след тежки разговори може да се стигне до отстъпка не повече от милион евро.

Ако разградчани продължат да настояват на своето и Олимпиакос се съгласи да плати, то сделката ще изравни рекорда за най-скъпа продажбата на футболист от българското първенство в чужбина. В момента той отново се държи от Лудогорец, който през февруари миналата година трансферира Руан Круз в Ботафого за малко под 10 млн. евро.

Радио bwinSPORT пък твърди, че двете страни не са далеч от постигането на компромис.

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