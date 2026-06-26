Лудогорец представи екипите за новия сезон, "орлите" сменят генералния спонсор

Лудогорец представи новите си екипи. "Орлите" споделиха, че ще имат нов генерален спонсор, а един от привържениците на отбора ще спечели официалната фланелка на разградчани за сезон 2026/27.

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Ето какво пишат от клуба:

"История, вплетена във всяка нишка

Новите екипи на Лудогорец за сезон 2026/27 са вдъхновени от историята и създадени за бъдещето. Орнаментът върху първия и втория екип е взаимстван от каменна плоча, открита в древноримското селище Абритус, чиято история продължава да живее и днес. Плочата се намира в едноименния разградски археологически музей, който е един от най-добрите и се посещава от стотици хиляди туристи ежегодно. Третият екип също съдържа орнаменти от римско време, увековечени във вековните артефакти на античното римско селище. На гърба на всяка фланелка е изписано послание от древноримския поет Виргилий: „Щастието покровителства смелите“.

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А сега е време за предизвикателство!

Лудогорец подготвя специална изненада за своите фенове. Привърженикът, който пръв познае кой е новият генерален спонсор на клуба, ще спечели чисто новата официална фланелка за сезон 2026/27.

Напишете своята прогноза в коментарите до края на месец юни. Името на победителя ще бъде обявено в деня, в който Лудогорец официално представи новия си спонсор".

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