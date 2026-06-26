Лудогорец 7:3 Етър, десет гола дотук

Лудогорец и Етър играят при 7:3 в контролна среща на клубната база на "орлите". Това е първа проверка за разградчани от предсезонната им подготовка.

Още в началните минути на мача домакините откриха резултата. Алберто Салидо беше изведен очи в очи с противниковия страж и хладнокръвно го преодоля за 1:0.

В 10-ата Салидо удвои преднината на своя тим, след като получи хубаво подаване от фланга от Емерсон Родригес и от чиста позиция не сбърка.

Само три минути по-късно "болярите" намалиха изоставането си. Никола Борисов засече центриране на Чавдар Ивайлов и с глава преодоля Серджио Падт.

Отговорът на Лудогорец бе светкавичен и Ерик Маркус върна преднината от две попадения на "орлите".

В средата на полувремето "виолетовите" отново се разписаха. Ивайло Марков реализира с хубав удар от далечно разстояние.

Към края на първата част "зелените" вкараха нови два гола. Първо Николай Николов беше точен с далечен шут, а след това и Агибу Камара "разпечатата" вратата, пазена от Никола Виденов.

В 53-ата минута Александър Маринов от "орлите" получи центриране отдясно и с глава отблизо намери мрежата зад стража на тима от Велико Търново Виденов - 6:2 за Лудогорец. След пет минути гостите върнаха един гол - Ивайло Марков порази целта от дузпа, отсъдена за нарушение на Хендрик Бонман пред вратата на "зелените".

В 61-ата минута Бърнард Текпетей получи пас от Елисей Съров и с хубав изстрел отляво намери долния десен ъгъл на вратата на "болярите". Така ганайското крило на Лудогорец завърши отлична контра на своя отбор и покачи на 7:3. В 66-ата минута младият вратар на домакините Александър Панайотов спаси по отличен начин изстрел отблизо.

Лудогорец 7:3 Етър

1:0 Алберто Салидо (6)

2:0 Алберто Салидо (10)

2:1 Никола Борисов (13)

3:1 Ерик Маркус (16)

3:2 Ивайло Марков (21)

4:2 Николай Николов (42)

5:2 Агибу Камара (45)

6:2 Александър Маринов (53)

6:3 Ивайло Марков (59 - дузпа)

7:3 Бърнард Текпетей (61)

Старови състави:

Лудогорец: 1. Серджо Падт, 55. Идан Нахмиас, 15. Едвин Куртулуш, 98. Наско Янев, 34. Николай Николов, 82. Иван Йорданов, 81. Георги Пенев, 20. Агибу Камара, 25. Емерсон Родригес, 77. Ерик Маркус, 7. Алберто Салидо;

Етър: 23. Никола Виденов, 4. Георги Александров, 8. Виктор Василев, 10. Чавдар Ивайлов, 11. Стефан Трайков, 13. Атанас Пемперски, 15. Никола Борисов, 17. Атанас Атанасов, 20. Петър Петров, 21. Ивайло Марков, 27. Цветомир Цанев.

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