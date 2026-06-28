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Може ли Ферари да надхитри Мерцедес за победата днес?

  • 28 юни 2026 | 09:07
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7-кратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън прогнозира вчера, че Ферари има шанс за победата в Гран При на Австрия, но с оглед на скоростта и темпото на Мерцедес, това ще е изключително трудно.

От началото на уикенда „Ред Бул Ринг“ в Австрия дава възможност на пилотите на Мерцедес да използват най-силните страни на своите автомобили – отлично разпределение на използването на енергията и балансирана работа с гумите. Което в състезателно темпо може да се окаже непобедима комбинация.

Джордж Ръсел спечели по изключително спорен начин квалификацията в Австрия
Джордж Ръсел спечели по изключително спорен начин квалификацията в Австрия

Но пък Ферари ще имат две коли в топ 3 в спринта към първия завой и ще е интересно каква ще е ролята на Андреа Кими Антонели, който вчера сам си провали шанса да стартира от първа редица.

Хамилтън: Ферари може да спечели със стратегия
Хамилтън: Ферари може да спечели със стратегия

Ако Джордж Ръсел остане сам в челото срещу Хамилтън и Шарл Леклер, то Скудерията може и да има шанс да го прескочи, но Люис прогнозира, че голямата им битка днес ще е да задържат Антонели зад себе си.

Високите температури в Щирия превръщат работата с гумите в трудна задача и от Пирели допускат повече боксове дори и без намесата на колата за сигурност. Това също ще е важен фактор в битката за всяка една позиция.

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Накратко, очаква ни класическа Гран При на Австрия с много неизвестни, много атаки и разбира се, може би неизбежните контакти на спирането и излизането от завой №3, като всичко това се случва с много висока скорост и зашеметяващо темпо.

Програма на уикенда за Гран При на Австрия във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Австрия във Формула 1
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Снимки: Gettyimages | Снимки: Sportal.bg

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