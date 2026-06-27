Хамилтън: Второ и трето място е фантастичен резултат

7-кратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън продължава с добрите си представяния във втория му сезон в Маранело и днес завърши трети в квалификацията за Гран При на Австрия.

„Двете коли на Ферари са на второ и трето място – обясни британецът. – Това е фантастично и отразява страхотната работа, която върши тимът в базата ни.

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„Всички работят много усилено. Тук имаме още нови неща по колата, макар и малки, но екипът се труди упорито, за да подобри и развие автомобила ни. И това вече започва да дава резултати.

„Направих грешка в третата част на квалификацията, така че първата ми обиколка не се получи, но съм наистина доволен от резултата.“

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Снимки: Gettyimages