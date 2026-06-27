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  3. Антонели: Заради моя грешка изпуснах място на първа редица

Антонели: Заради моя грешка изпуснах място на първа редица

  • 27 юни 2026 | 20:52
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Лидерът в класирането във Формула 1 Андреа Кими Антонели остана 4-и в квалификацията за Гран При на Австрия, въпреки че имаше шанс да се класира на първа редица.

„Не знам защо, но реших, че има двойни жълти флагове – коментира Антонели ситуацията при инцидента на Макс Верстапен. – Затова се отказах от тази обиколка и напълно изгубих шанс за първа редица. Не трябваше да правя това, грешката си е моя.

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„Разликата ни с Джордж щеше да е много малка. Може би около една десета от секундата. Все пак, може би Джордж щеше да е по-напред, но аз щях да съм на първа редица, срамота е, че стана така.

„Ще се опитаме утре да постигнем най-доброто, което е възможно. Със сигурност, няма да е лесно, особено що се отнася до работата с гумите. Но залогът е висок, деградацията утре ще е сериозен фактор и ще се опитаме да се възползваме от това.“

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Снимки: Gettyimages

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