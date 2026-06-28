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Селекционерът на Гана за новия формат на световното: Пошло и банално! Парите говорят!

  • 28 юни 2026 | 08:49
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Карлош Кейрош класира националния отбор на Гана за 1/16-финалите на Световното първенство, след което отправи остра критика към новия формат на надпреварата. Африканците загубиха от Хърватия в последния мач от групата с 1:2, но се класираха като един от най-добрите отбори, заели трето място, благодарение на натрупаните 4 точки в мачовете срещу Панама (1:0) и Англия (0:0). На практика „черните звезди“ продължават към елиминационната фаза благодарение на разширяването на турнира.

"Мисля, че стойността се появява, когато нещата са рядкост. Броят на отборите, които могат да се класират за това състезание, може да го превърне в нещо пошло и банално. Когато толкова много отбори могат да се класират, можем ли все още да говорим за рядка стойност? Струва ми се спорно, това е само моето мнение", заяви Кейрош.

"В момента истинският успех в Южна Америка би бил да не се класираш. От Европа кой не се класира? Квалификациите започват да губят своята значимост, ако всички се класират. Класирането трябва да е нещо сериозно, трябва да е много трудно, много конкурентно. Световното първенство трябва да бъде събитие с тежест и значение. Трябва да е нещо рядко. Но, както добре знаете, днес парите говорят във футбола. Там, където преди говорехме за футбол, сега говорим за "moneyball", допълни португалският треньор.

За Кейрош това е пето поредно участие на Световно първенство. На изданието през 2010 г. той беше начело на Португалия и беше елиминиран от Испания на осминафиналите с 0:1, на изданията през 2014, 2018 и 2022 г. тренираше Иран, а сега подготвя националния отбор на Гана.

В следващия етап Гана ще се изправи срещу националния отбор на Колумбия. "Току-що казах на моите играчи, че истинското Световно първенство започва от следващия кръг. Груповата фаза е само загрявка, а класирането за елиминационната фаза е като кредитна карта, но сега трябва да започнеш да плащаш. Победителят взима всичко, всеки мач е драма, никой вече не може да се крие. Всичко започва от следващия мач“, казва Кейрош в очакване на елиминационната фаза.

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Снимки: Imago

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