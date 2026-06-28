Ще се намери ли някой, който да се опълчи на Априлия на "Ассен"?

Време е за най-старото състезание в MotoGP, а именно Гран При на Нидерландия на „Ассен“. Надпреварата в Катедралата на скоростта е част от световния шампионат по мотоциклетизъм още от основаването му през 1949 година и оттогава насам не се е провеждала само веднъж – през 2020, когато COVID-19 не позволи това да се случи.

Анулирана обиколка на Фернандес донесе първи пол на Хорхе Мартин с Априлия

От полпозишъна на „Ассен“ днес ще стартира Хорхе Мартин, който ще поведе атаката на Априлия, тъй като четиримата пилоти на марката от Ноале ще потеглят от първите четири позиции на стартовата решетка. До Мартинатора на първата редица ще застанат Ай Огура и лидера в шампионата Марко Бедзеки, а победителят от вчерашния спринт Раул Фернандес ще потегли четвърти.

Испанският пилот на Тракхаус Априлия ще раздели втория ред с Франческо Баная и Фабио Ди Джанантонио, който единствен успя да наруши партито на Априлия в спринта, финиширайки трети зад Фернандес и Огура. Световният шампион Марк Маркес, който спечели последните две състезания в Унгария и Чехия, ще стартира от седмата позиция пред Педро Акоста, Фабио Куартараро и Жоан Мир, които ще допълнят челната десетка на стартовата решетка.

Преди надпреварата в Катедралата на скоростта Бедзеки води в битката за титлата със 186 точки и има преднина от 9 пред съотборника си в заводския екип на Априлия Мартин. Тройката с пасив от 22 пункта спрямо лидера допълва Ди Джанантонио, който продължава да е най-предно класирания пилот с Дукати в шампионата.

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта на "Ассен"

Състезанието за Гран При на Нидерландия, десети кръг за сезон 2026 в MotoGP, ще стартира в 15:00 часа българско време и ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Нидерландия в MotoGP

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Снимки: Sportal.bg