Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта на „Ассен“, който беше спечелен от Раул Фернандес пред съотборника му в Тракхаус Априлия Ай Огура и Фабио Ди Джанантонио от VR46 Дукати:
Марко Бедзеки – 186 точки
Хорхе Мартин – 177
Фабио Ди Джанантонио – 164
Марк Маркес – 144
Ай Огура – 143
Педро Акоста – 133
Франческо Баная – 130
Раул Фернандес – 118
Фермин Алдегер – 76
Алекс Маркес – 67
Лука Марини – 65
Енеа Бастианини – 59
Брад Биндър – 53
Франко Морбидели – 43
Диого Морейра – 41
Фабио Куартараро – 37
Йоан Зарко – 34
Жоан Мир – 26
Алекс Ринс – 12
Джак Милър – 11
Топрак Разгатлиоглу – 11
Икер Лекуона – 9
Маверик Винялес – 7
Аугусто Фернандес – 4
Кал Кръчлоу – 0
Йонас Фолгер – 0
Микеле Пиро – 0
Лоренцо Савадори – 0
Раул Фернандес и Ай Огура донесоха двойна победа на Тракхаус в спринта на „Ассен“
Програма на уикенда за Гран При на Нидерландия в MotoGP
Снимки: Sportal.bg