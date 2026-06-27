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Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта на "Ассен"

  • 27 юни 2026 | 16:43
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Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта на "Ассен"

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта на „Ассен“, който беше спечелен от Раул Фернандес пред съотборника му в Тракхаус Априлия Ай Огура и Фабио Ди Джанантонио от VR46 Дукати:

  1. Марко Бедзеки – 186 точки

  2. Хорхе Мартин – 177

  3. Фабио Ди Джанантонио – 164

  4. Марк Маркес – 144

  5. Ай Огура – 143

  6. Педро Акоста – 133

  7. Франческо Баная – 130

  8. Раул Фернандес – 118

  9. Фермин Алдегер – 76

  10. Алекс Маркес – 67

  11. Лука Марини – 65

  12. Енеа Бастианини – 59

  13. Брад Биндър – 53

  14. Франко Морбидели – 43

  15. Диого Морейра – 41

  16. Фабио Куартараро – 37

  17. Йоан Зарко – 34

  18. Жоан Мир – 26

  19. Алекс Ринс – 12

  20. Джак Милър – 11

  21. Топрак Разгатлиоглу – 11

  22. Икер Лекуона – 9

  23. Маверик Винялес – 7

  24. Аугусто Фернандес – 4

  25. Кал Кръчлоу – 0

  26. Йонас Фолгер – 0

  27. Микеле Пиро – 0

  28. Лоренцо Савадори – 0

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Снимки: Sportal.bg

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