Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта на "Ассен"

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта на „Ассен“, който беше спечелен от Раул Фернандес пред съотборника му в Тракхаус Априлия Ай Огура и Фабио Ди Джанантонио от VR46 Дукати:

Марко Бедзеки – 186 точки Хорхе Мартин – 177 Фабио Ди Джанантонио – 164 Марк Маркес – 144 Ай Огура – 143 Педро Акоста – 133 Франческо Баная – 130 Раул Фернандес – 118 Фермин Алдегер – 76 Алекс Маркес – 67 Лука Марини – 65 Енеа Бастианини – 59 Брад Биндър – 53 Франко Морбидели – 43 Диого Морейра – 41 Фабио Куартараро – 37 Йоан Зарко – 34 Жоан Мир – 26 Алекс Ринс – 12 Джак Милър – 11 Топрак Разгатлиоглу – 11 Икер Лекуона – 9 Маверик Винялес – 7 Аугусто Фернандес – 4 Кал Кръчлоу – 0 Йонас Фолгер – 0 Микеле Пиро – 0 Лоренцо Савадори – 0

Раул Фернандес и Ай Огура донесоха двойна победа на Тракхаус в спринта на „Ассен“

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Снимки: Sportal.bg