Ботев (Враца) и Левски почетоха Иван и Йоана

Запалянковците на Ботев (Враца) почетоха 17-годишния привърженик на отбора Иван Стоичков и неговата 16-годишна приятелка Йоана Митова, които загинаха в катастрофа преди два дни.

Непосредствено преди контролата срещу Левски в Правец, запалянковците от северозападния български град опънаха транспарант “Почивайте в мир!”.

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Същото сториха и футболистите на двата отбора, които преди двубоя се наредиха в центъра на терена за минута мълчание.

Иван и Йоана бяха ударени челно от насрещно движещ се автомобил, докато са карали скутер.

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