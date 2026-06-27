Ръсел: Чувствам се невероятно, беше страхотна обиколка

Още преди стюардите да решат, че Джордж Ръсел ще запази най-бързата си обиколка в третата част на квалификацията, британският пилот на Мерцедес беше сигурен, че ще остане на полпозишън.

„Чувстваме се невероятно. Страхотна работа – обясни Ръсел. – Видях жълтите флагове, върнах газта на влизането в завоя. Преди този завой имах аванс от половин секунда, след него останаха две десети и половина.

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„Това беше единичен флаг жълто, затова смятам, че постъпих правилно. Всички се чувстват добре и се гордея с работата, която свършихме всички ние. Това беше страхотна обиколка.“

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Снимки: Gettyimages