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Ръсел: Чувствам се невероятно, беше страхотна обиколка

  • 27 юни 2026 | 18:51
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Ръсел: Чувствам се невероятно, беше страхотна обиколка

Още преди стюардите да решат, че Джордж Ръсел ще запази най-бързата си обиколка в третата част на квалификацията, британският пилот на Мерцедес беше сигурен, че ще остане на полпозишън.

„Чувстваме се невероятно. Страхотна работа – обясни Ръсел. – Видях жълтите флагове, върнах газта на влизането в завоя. Преди този завой имах аванс от половин секунда, след него останаха две десети и половина.

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Джордж Ръсел спечели по изключително спорен начин квалификацията в Австрия

„Това беше единичен флаг жълто, затова смятам, че постъпих правилно. Всички се чувстват добре и се гордея с работата, която свършихме всички ние. Това беше страхотна обиколка.“

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Снимки: Gettyimages

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