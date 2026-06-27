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Алекс Маркес получи разрешение да продължи участието си в Нидерландия

  • 27 юни 2026 | 11:35
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Алекс Маркес получи разрешение от лекарите на MotoGP да продължи участието си в уикенда за Гран При на Нидерландия, въпреки травмите, които получи след падането си в следобедната тренировка в петък.

От отбора на Грезини Дукати съобщиха в петък вечерта, че техният пилот има наранявания на дясното рамо и лявата ръка след катастрофата си в 11-ия завой. Поради тази причина Маркес трябваше да се яви при лекарите на MotoGP преди началото на втората свободна тренировка днес, за да бъде преценено дали той може да продължи участието си.

Пилотите от MotoGP: "Ассен" приличаше повече на вулкан, отколкото на писта
Пилотите от MotoGP: "Ассен" приличаше повече на вулкан, отколкото на писта

За късмет на Грезини по-малкият от братята Маркес получи зелена светлина от лекарита и се завърна на пистата за финалната 30-минутна подготвителна сесия на „Ассен“. В същото време неговият съотборник Фермин Алдегер трябваше да преустанови участието си, защото има фрактура на седмия гръден прешлен след своето падане в петък.

Фермин Алдегер приключи с Гран При на Нидерландия
Фермин Алдегер приключи с Гран При на Нидерландия

Припомняме, че Алекс Маркес все още се възстановява от контузиите, които получи след падането си в Каталуния преди месец. Заради тях той пропусна изцяло уикендите в Италия и Унгария, а в Чехия преди седмица испанецът се оттегли след квалификацията.

Програма на уикенда за Гран При на Нидерландия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Нидерландия в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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