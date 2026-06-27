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Руди Гарсия: Развиваме се и набираме скорост

  • 27 юни 2026 | 10:27
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Селекционерът на белгийския национален отбор Руди Гарсия призова футболистите да останат спокойни, защото все още не са спечелили каквото и да е, а само са преминали груповата фаза на Световното първенство. "Червените дяволи" разгромиха с 5:1 Нова Зеландия и завършиха начело в Група "G" на турнира в Северна Америка.

"Все още не сме спечелили нищо, но преминахме в следващата фаза, слава Богу, че имахме разлика от четири гола и това ни даде възможност да бъдем първи. Развиваме се и набираме скорост, а това е добре. Ще видим срещу кого ще играем на осминафиналите, но ще се насладим на тази първа победа", заяви Гарсия пред медиите.

Нападателят Ромелу Лукаку беше оставен на пейката, докато крилото Жереми Доку се завърна в стартовия състав, след като се възстанови от болест и кратко отсъствие след раждането на неговия син.

На въпрос дали критики към по-опитните играчи в отбора са били мотивация, Гарсия отговори: "Не, не съм чел това, но то не е източник на мотивация във Франция или в Белгия".

Специалистът е категоричен, че има доверие в играчите си.

"Вярвам в тях и затова отборът ми е такъв, какъвто е в момента. Напълно се доверявам на лидерите и има само едно нещо, което можем да направим. Това всъщност се случва на терена и отговорът беше точно там. Нямам какво друго да кажа", добави Руди Гарсия.

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Снимки: Gettyimages

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